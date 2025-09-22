La Capital | La Ciudad | pasajero

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó la captura del conductor de 41 años y busca a otros dos sospechosos. La víctima sigue en el Heca por un traumatismo de cráneo grave

22 de septiembre 2025 · 13:03hs
El pasajero se bajó del taxi el sábado a la madrugada y no quería pagar el viaje.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó este lunes al primer sospechoso en la causa sobre el pasajero golpeado por taxistas en el centro de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron el arresto por tentativa de homicidio mientras la víctima permanece internada en terapia intensiva.

La Fiscalía Regional Segunda anunció la captura tras un allanamiento en una vivienda cercana al barrio Parque. El procedimiento se llevó a cabo pasada una semana desde que Flavio B. quedó inconsciente por una trompada durante una discusión con un grupo de choferes en Montevideo al 2100.

El pasajero de 43 años ya lleva diez días bajo tratamiento por un traumatismo de cráneo grave en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La policía había demorado a cinco taxistas el día de la denuncia, pero la Justicia ordenó su liberación en las horas siguientes y la investigación tomó otro rumbo a partir de los testimonios y la evidencia reunida.

¿Quién le pegó al pasajero de taxi internado?

El fiscal Lisandro Artacho solicitó la captura de un taxista de 41 años por homicidio doloso simple en grado de tentativa. La policía lo detuvo en Vera Mujica al 2500, cerca del cruce de bulevar 27 de Febrero y avenida Francia.

David C. quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad provinciales. Mientras tanto, el MPA pidió la primera audiencia imputativa para presentar la evidencia contra el presunto agresor. Sin embargo, no es la única persona en la mira judicial como responsable de las lesiones que sufrió el paciente.

Además del procedimiento a pocas cuadras del parque de la Independencia, la Policía de Investigaciones (PDI) hizo otos allanamientos en busca de dos choferes que no fueron hallados. Por un lado, el operativo incluyó requisas en Morse al 3300 y Roberto Arlt al 4900, en el oeste y el sudoeste de Rosario. En simultáneo, las fuerzas de seguridad provinciales inspeccionaron un domicilio de Pérez ubicado sobre Simón Bolívar al 2100.

>> Leer más: La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Flavio B. fue internado el sábado 13 de septiembre en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) porque sufrió un traumatismo de cráneo grave en Montevideo y Oroño. Si bien el pronóstico aún es reservado, la estabilidad durante los días posteriores al traslado abrió la puerta para dar otros pasos en la unidad de terapia intensiva.

La directora del efector municipal, Andrea Becherucci, le aclaró el último viernes a LT8 que "es muy pronto" para hablar de una "leve mejoría" en el cuadro. No obstante, consideró que el diagnóstico actual "permite avanzar con la terapéutica" para despejar ciertas dudas en cuanto a la situación del contador agredido frente al Consulado General de Italia.

Un golpe grave en un altercado con taxistas

El paciente internado en el Heca sufrió lesiones hemorrágicas y algunas contusiones dentro del cerebro. Según el testimonio de la taxista que lo llevó desde Brown y avenida Francia, el pasajero recibió una trompada de otro chofer y se golpeó la cabeza cuando se cayó al piso.

El estado inicial del hombre de 43 años era muy crítico. Actualmente cuenta con asistencia mecánica ventilatoria. Becherucci enfatizó: "Todavía sigue siendo un paciente de mucho riesgo".

La buena noticia del final de la semana es que la condición del paciente no empeoró desde que lo atendieron en el nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo. "La presión del cerebro se mantuvo estable y se han empezado a suspender los sedantes para ir evaluando su respuesta neurológica", indicaron del Heca.

La conductora del taxi recordó que el pasajero quedó inconsciente apenas se dio la cabeza contra el suelo. Así lo encontró la policía cuando recibió la denuncia por una discusión que comenzó en plena madrugada, cuando la víctima se negó a pagar el viaje hasta Montevideo y Mitre.

¿Qué pasó tras la denuncia contra los taxistas?

En paralelo con la causa penal, la Municipalidad de Rosario dispuso la suspensión provisoria de las licencias de los autos de quienes estaban en el lugar, así como sus permisos para manejar en el servicio público. El intendente Pablo Javkin aseguró que lo ocurrido en la plaza del Foro fue un "hecho criminal grave".

Por su parte, la mujer que llevaba al pasajero no sólo dijo que se negó a pagar. También lo acusó de haberla maltratado en busca de tener relaciones sexuales con ella mientras ambos estaban dentro del vehículo.

La taxista desmintió rotundamente la hipótesis de una agresión grupal al hombre de 43 años. Luego aclaró que un solo chofer le pegó a la víctima y que los conductores demorados no fueron los que intervinieron en ese episodio, ya que se fueron antes de que llegara la policía.

El hombre que fue golpeado por taxistas permanece internado en terapia intensiva del Hospital Clemente Alvarez. .

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

Los taxistas involucrados en la golpiza a un pasajero quedaron en libertad, pero la causa se investiga como tentativa de homicidio

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

El hombre que fue golpeado por taxistas permanece internado en terapia intensiva del Hospital Clemente Alvarez. 

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

El pasajero se encuentra en el Heca, internado en grave estado. 

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Un análisis acerca de cómo se mueven los alquileres y la ocupación de los locales comerciales en pleno centro. Costos mensuales y desembarcos en sitios claves.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
