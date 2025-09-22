Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

En el marco de una investigación por extorsiones, este lunes fue detenido Rodrigo Ortigala , testigo clave en el juicio por el cual el narco Esteban Alvarado fue condenado a prisión perpetua. La causa aborda una serie de intimidaciones a concesionarias, hechos que incluyeron balaceras contra los locales de las víctimas.

Rodrigo Ortigala es una persona conocida en el ámbito de la Justicia penal rosarina. En algunas causas aparece como víctima y testigo y en otras es apuntado como sospechoso . En ese marco, se lo vinculó a la banda Los Monos en un juicio en el cual, también por extorsiones, fue condenado a 1 año y medio de prisión . Un historial similar al que tiene su hermana Mariana Ortigala, también testigo en el juicio contra Alvarado y luego detenida por delitos relacionados a la banda rival ligada al clan Cantero.

Este lunes, por pedido del fiscal Federico Rébola, Rodrigo Ortigala fue aprehendido por la división Asuntos Internos de la policía provincial. Lo detuvieron en su casa de Eva Perón al 4900 de Rosario. En principio trascendió que será imputado por su participación en al menos tres extorsiones.

Extorsiones y balaceras

Uno de los hechos por los cuales Rodrigo Ortigala fue detenido como sospechoso por su participación en una extorsión a una concesionaria de autos de la zona norte. Aquella saga, ocurrida en agosto de 2021, incluyó un ataque a tiros contra las víctimas con un saldo trágico.

El 8 de agosto de 2021 al anochecer fue atacado a tiros uno de los locales de las víctimas, ubicado en Rondeau al 4100. Fueron al menos nueve disparos que efectuó un gatillero que llegó a pie al lugar. A metros de allí, una mujer de 62 años que esperaba el colectivo se descompuso por el susto y murió minutos después.

En ese marco trascendió que los dueños del local hacía al menos 2 meses recibían amenazas extorsivas. Uno de los encargados del local declaró entonces que le exigían un pago de 25 mil dólares por protección.

Testigo contra Alvarado

En febrero de 2022 Ortigala declaró como testigo en el juicio contra el narco Esteban Alvarado, de quien había sido colaborador al igual que su hermana Mariana. En su testimonio contó que habían sido allegados hasta 2012, cuando luego Alvarado lo extorsionó para quitarle una casa. El quiebre se dio cuando Ortigala tuvo una relación sentimental con la pareja del narco.

“Fue cuando la mujer de Esteban estaba por poner un negocio de ropa”, recordó Ortigala en su declaración. Como Alvarado temía quedarse dormido si manejaba de noche, según evocó, le pidió a él que le hiciera de conductor. “Ahí como que en ese viaje medio en broma empieza una relación con la señora de ese momento, Rosa (Capuano), estuvimos saliendo desde noviembre hasta el día del quiebre que fue en febrero. Fines de 2011 para 2012”, contó.

Enterado de esa relación, Alvarado arremetió contra Ortigala para quitarle sus propiedades. En ese marco se reunieron en el bar Antártida de Fisherton y fue entonces cuando Alvarado, según contó Ortigala en el juicio, le aseguró: “Te voy a arruinar donde más te duela. Yo no te voy a matar, esto es un pacto de caballeros que queda acá. Vos no podés venir más a Antártida, no podés ir más al río. La camioneta y los autos de la agencia los perdiste. La casa no te la doy”.

Fue una de las últimas veces que se vieron. La ex esposa de Ortigala debió firmar un boleto de compra venta para ceder la casa. “Yo sabía que Esteban me iba a meter en problemas. Yo sabía que iba a tener un vuelto, que eso no se iba a terminar”, dijo Ortigala. Luego mencionó una serie de incidentes que incluyeron un operativo policial, a su entender armado, en el que terminó preso. Hasta que “Alvarado empezó a salir en los diarios”, entre 2018 y 2019, y a sugerencia de su hermana decidió presentarse a declarar para recuperar la casa.