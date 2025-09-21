Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

La Capital | El Mundo | Estados Unidos

El Estadio State Farm, con capacidad para más de 63 mil personas, se llenó rápidamente. "Es un mártir por la libertad de Estados Unidos", dijo Trump

21 de septiembre 2025 · 20:44hs
El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al asesinado activista político conservador Charlie Kirk como un “gran héroe estadounidense” y un “mártir” de la libertad, en el masivo funeral que se celebró este domingo en el estadio State Farm de Glendale, Arizona.

El funeral de Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios de la administración y jóvenes conservadores.

"Es un mártir por la libertad de Estados Unidos", dijo Trump en su homenaje, y añadió: "Sé que hablo por todos los presentes cuando digo que nadie olvidará jamás a Charlie. Y la historia tampoco lo hará".

Los oradores destacaron la profunda fe de Kirk y su firme convicción de que los jóvenes conservadores necesitan casarse, formar familias y transmitir sus valores para seguir construyendo su movimiento. También reiteraron a los activistas conservadores que la mejor manera de honrar a Kirk era redoblar sus esfuerzos en su misión de derechizar la política estadounidense.

“Por Charlie, recordaremos que es mejor permanecer de pie defendiendo a Estados Unidos de América y la verdad que morir de rodillas”, dijo Vance. Y aseveró: “Amigos míos, por Charlie, debemos recordar que es un héroe para Estados Unidos de América. Y es un mártir de la fe cristiana”.

2025-09-21 charlie kirk 81592766
La viuda de Charlie Kirk, Erika.

La viuda de Charlie Kirk, Erika.

Estados Unidos, dividido

El asesinato de Kirk durante una aparición el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah desató un intenso debate sobre la violencia , la decencia y la libertad de expresión en una época de profunda división política. El tiroteo despertó el temor entre algunos estadounidenses de que Trump intente utilizar la indignación por el asesinato como justificación para silenciar las voces de sus críticos y oponentes políticos.

La gente empezó a hacer fila antes del amanecer para reservar un lugar en el Estadio State Farm, al oeste de Phoenix, donde se encuentra la organización Turning Point de Kirk. El estadio con capacidad para 63.400 personas se llenó rápidamente de gente vestida de rojo, blanco y azul, como sugirieron los organizadores.

La seguridad fue muy estricta y los oradores ofrecieron sus discursos protegidos por un cristal blindado.

La viuda de Kirk, Erika, dijo que en medio de su dolor encontraba consuelo en que su esposo partiera de este mundo sin remordimientos. También dijo que perdona al hombre acusado de matarlo.

