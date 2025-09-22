Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Se trata de una vivienda ubicada en Piamonte al 2400, en Puente Gallegos. Las personas detenidas en ese lugar están detenidas e imputadas por microtráfico de drogas.

El ministro Cococcioni junto al fiscal Carbone y al secretario de Saguridad Pereyra brindaron detalles sobre el funcionamiento del búnker.

La topadora avanza sobre la casa que funcionaba como punto de venta de drogas en manos de gente ligada a Pollo Vinardi.

Este lunes se realizó la demolición de un inmueble ubicado en Puente Gallegos , en la zona sur de Rosario, que f uncionaba como búnker de venta de drogas que dependía de la banda de Leandro "Pollo" Vinardi, que era un desprendimiento del clan de Los Monos. El operativo se realizó en Piamonte 2437, en el marco de lo que establece la ley provincial que combate el microtráfico , a partir de la cual el Estado provincial viene llevando adelante la eliminación de puestos de comercialización de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado por el fiscal Franco Carbone, explicó que se llegó a ese lugar a partir de “una acumulación de incidencias, de circulación de violencia, de personas con arma de fuego durante bastante tiempo . Hubo primero un procedimiento en flagrancia en las inmediaciones y los agentes policiales dieron con este lugar, que posteriormente y por tareas investigativas termina siendo allanado, y finalmente se solicita el derrumbe”.

Cococcioni durante el proceso judicial se comprobó “la utilización de ese lugar para actividades ilegales en materia de narcotráfico” . Pero además los delincuentes no solo comercializaban estupefacientes, sino también lo utilizaban como escondite “después de robar, o después de ser perseguidos por cualquier otro delito. Usaban este lugar como base, como punto de encuentro, y salían escapados”, agregó.

“Poder inactivar este sitio es muy importante porque los vecinos del lugar quedaban expuestos a balaceras y de los delincuentes que circulaban por acá. Si bien estas personas no eran tan conocidas, pero en esta zona, tradicionalmente, hubo un gran anclaje del sector del (Leandro) ‘Pollo’ Vinardi, así que es un desprendimiento de (la banda) Los Monos”, destacó Cococcioni.

Una banda ya investigada

Por su parte, el fiscal Carbone indicó que las personas detenidas con prisión preventiva a raíz del funcionamiento de ese búnker fueron llevadas a audiencia imputativa, y tienen “vinculaciones con delincuentes ya conocidos por nosotros e investigadas de antaño”.

Detalló también que se pudo llegar al sitio a partir de “una aprehensión en flagrancia por parte de personal policial de calle de la provincia de Santa Fe, y ahí vinculamos con investigaciones anteriores. Tenemos un homicidio a escasos metros ocurrido el año pasado, balaceras, y tenemos los reportes de la venta constante día y noche, adolescentes usados como soldaditos, y aprovechamos este conjunto de información más el procedimiento reactivo de flagrancia para pedir al juez la medida de inactivación”.

Por último, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación celebró: “Es saludable decir que a partir de mañana este lugar no va a funcionar más”.

Ley de Microtráfico

La herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Ya se llevan intervenidos unos 70 lugares en toda la provincia de Santa Fe.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.