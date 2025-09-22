La Capital | Policiales | Pollo Vinardi

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Se trata de una vivienda ubicada en Piamonte al 2400, en Puente Gallegos. Las personas detenidas en ese lugar están detenidas e imputadas por microtráfico de drogas.

22 de septiembre 2025 · 12:51hs
La topadora avanza sobre la casa que funcionaba como punto de venta de drogas en manos de gente ligada a Pollo Vinardi.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La topadora avanza sobre la casa que funcionaba como punto de venta de drogas en manos de gente ligada a Pollo Vinardi.
El ministro Cococcioni junto al fiscal Carbone y al secretario de Saguridad Pereyra brindaron detalles sobre el funcionamiento del búnker.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El ministro Cococcioni junto al fiscal Carbone y al secretario de Saguridad Pereyra brindaron detalles sobre el funcionamiento del búnker.

Este lunes se realizó la demolición de un inmueble ubicado en Puente Gallegos, en la zona sur de Rosario, que funcionaba como búnker de venta de drogas que dependía de la banda de Leandro "Pollo" Vinardi, que era un desprendimiento del clan de Los Monos. El operativo se realizó en Piamonte 2437, en el marco de lo que establece la ley provincial que combate el microtráfico, a partir de la cual el Estado provincial viene llevando adelante la eliminación de puestos de comercialización de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado por el fiscal Franco Carbone, explicó que se llegó a ese lugar a partir de “una acumulación de incidencias, de circulación de violencia, de personas con arma de fuego durante bastante tiempo. Hubo primero un procedimiento en flagrancia en las inmediaciones y los agentes policiales dieron con este lugar, que posteriormente y por tareas investigativas termina siendo allanado, y finalmente se solicita el derrumbe”.

Cococcioni durante el proceso judicial se comprobó “la utilización de ese lugar para actividades ilegales en materia de narcotráfico”. Pero además los delincuentes no solo comercializaban estupefacientes, sino también lo utilizaban como escondite “después de robar, o después de ser perseguidos por cualquier otro delito. Usaban este lugar como base, como punto de encuentro, y salían escapados”, agregó.

bunker02

“Poder inactivar este sitio es muy importante porque los vecinos del lugar quedaban expuestos a balaceras y de los delincuentes que circulaban por acá. Si bien estas personas no eran tan conocidas, pero en esta zona, tradicionalmente, hubo un gran anclaje del sector del (Leandro) ‘Pollo’ Vinardi, así que es un desprendimiento de (la banda) Los Monos”, destacó Cococcioni.

Una banda ya investigada

Por su parte, el fiscal Carbone indicó que las personas detenidas con prisión preventiva a raíz del funcionamiento de ese búnker fueron llevadas a audiencia imputativa, y tienen “vinculaciones con delincuentes ya conocidos por nosotros e investigadas de antaño”.

>> Leer más: Derribaron un búnker que estaba vinculado a la banda de los Cantero

Detalló también que se pudo llegar al sitio a partir de “una aprehensión en flagrancia por parte de personal policial de calle de la provincia de Santa Fe, y ahí vinculamos con investigaciones anteriores. Tenemos un homicidio a escasos metros ocurrido el año pasado, balaceras, y tenemos los reportes de la venta constante día y noche, adolescentes usados como soldaditos, y aprovechamos este conjunto de información más el procedimiento reactivo de flagrancia para pedir al juez la medida de inactivación”.

Por último, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación celebró: “Es saludable decir que a partir de mañana este lugar no va a funcionar más”.

Ley de Microtráfico

La herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Ya se llevan intervenidos unos 70 lugares en toda la provincia de Santa Fe.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Noticias relacionadas
Rodrigo Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado, fue detenido en una causa por extorsiones a concesionarias. 

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

El motociclista que tomó el viaje en Didi fue atendido en el Heca.

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

La mujer baleada en zona norte fue derivada al Hospital Eva Perón. 

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Lo último

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Un análisis acerca de cómo se mueven los alquileres y la ocupación de los locales comerciales en pleno centro. Costos mensuales y desembarcos en sitios claves.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei no tiene facultades para suspender la ley
Política

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Ovación
Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año
Ovación

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha
La Ciudad

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional