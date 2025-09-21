"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro en el tramo final de la campaña

El presidente presentará el 6 de octubre su nueva publicación, pocos días antes de las elecciones nacionales, en el Movistar Arena

En medio de la crisis económica y a poco más de dos semanas de las elecciones nacionales, el presidente Javier Milei anunció el lanzamiento de su nuevo libro: “La construcción del milagro” . La presentación será el 6 de octubre en el Movistar Arena , con un acto gratuito abierto al público.

El título de la obra hace referencia al proyecto político y económico que Milei busca consolidar desde su llegada al poder. El libro verá la luz en un contexto clave: el oficialismo enfrentará el próximo 27 de octubre una elección decisiva, con el desafío de mejorar su desempeño tras el duro golpe recibido en las legislativas bonaerenses.

La editorial que publicará la obra es Hojas del Sur , sello que forma parte del equipo organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba. En el catálogo de la editorial aparecen varios autores referenciados con la ideología libertaria, como Nicolás Marquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

El cambio se produce luego de que la editorial Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos del presidente.

Javier Milei y un lanzamiento en plena campaña

La presentación se enmarca en la estrategia electoral de La Libertad Avanza, que intenta reposicionar al presidente tras meses de desgaste y fuerte conflictividad social por el rumbo económico. El acto en el estadio porteño apunta a reunir a la militancia y dar un mensaje de fuerza en la recta final de la campaña.

Aunque no se difundieron detalles del contenido, allegados al mandatario adelantaron que el libro combina reflexiones políticas, balance de gestión y la proyección del plan de gobierno que Milei defiende como la vía para alcanzar un “milagro económico” en la Argentina.

Antecedentes editoriales de Javier Milei

No es la primera vez que Milei recurre a la publicación de un libro en el marco electoral. Antes de su desembarco en la política había editado títulos de corte económico y filosófico, como El camino del libertario, con los que cimentó su perfil público.

Con “La construcción del milagro”, el presidente apuesta a darle un marco teórico y comunicacional a su proyecto en un momento de máxima tensión política y social.