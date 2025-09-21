La Capital | Política | Javier Milei

Javier Milei ya viajó cuatro veces a Estados Unidos este año y acumula 12 visitas desde que asumió

El presidente argentino volvió a elegir Estados Unidos como destino. Esta Javier Milei semana se reúne con Trump en la ONU

21 de septiembre 2025 · 08:26hs
El presidente Javier Milei viaja con frecuencia

El presidente Javier Milei viaja con frecuencia

El presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 12 desde que asumió en diciembre de 2023. Este martes por la mañana tendrá una reunión bilateral con Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La Oficina del Presidente confirmó el encuentro y destacó que se da “en el marco de la sólida relación bilateral entre los países y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”. En el mismo comunicado, el gobierno volvió a remarcar la “alineación de la Argentina con Occidente y con los países que defienden los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.

Además de la bilateral con Trump, Milei tiene previsto brindar su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles, como ya lo hizo en 2024, cuando cuestionó duramente a ese organismo. Por la noche, participará de la gala del Atlantic Council, donde será distinguido con el premio Global Citizen Award de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Los viajes de Milei a Estados Unidos en 2025

Este es el cuarto viaje del año del presidente a Estados Unidos. El primero fue el 20 de enero, cuando participó de la asunción de Trump. En aquella ocasión, se reunió también con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

>> Leer más: Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.

En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales. Y en septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.

Un destino recurrente

Un informe de Chequeado reveló que en 2024, de los 17 viajes internacionales que realizó Milei, siete fueron a Estados Unidos. En total recorrió más de 274 mil kilómetros, con un costo para el Estado de unos $1.280 millones entre traslados, viáticos y hospedajes.

El 90% de ese gasto correspondió al alquiler de aviones privados. El resto de los traslados se hicieron en la Flota Presidencial y en vuelos comerciales. En todos los viajes lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas.

Con este nuevo viaje a Nueva York, Milei ratifica su preferencia por Estados Unidos como destino prioritario de su agenda internacional, al tiempo que busca consolidar su relación personal con Trump y reforzar la alianza estratégica con la Casa Blanca.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei confirmó que el país negocia un préstamo directo con Estados Unidos.

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Cómo quedarán las pensiones tras el anuncio del Prepuesto 2026

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

La mano derecha de Karina Milei buscará imitar los resultados obtenidos en CABA

Quién es Pilar Ramírez, la nueva jefa de campaña de la Libertad Avanza

El gobierno de Milei cada vez le resulta más difícil sostener sus vetos en el Congreso. 

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Lo último

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Benjamín Vicuña: "La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados"

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario