Javier Milei ya viajó cuatro veces a Estados Unidos este año y acumula 12 visitas desde que asumió

El presidente argentino volvió a elegir Estados Unidos como destino. Esta Javier Milei semana se reúne con Trump en la ONU

El presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos , el número 12 desde que asumió en diciembre de 2023. Este martes por la mañana tendrá una reunión bilateral con Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La Oficina del Presidente confirmó el encuentro y destacó que se da “en el marco de la sólida relación bilateral entre los países y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”. En el mismo comunicado, el gobierno volvió a remarcar la “alineación de la Argentina con Occidente y con los países que defienden los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.

Además de la bilateral con Trump, Milei tiene previsto brindar su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles, como ya lo hizo en 2024, cuando cuestionó duramente a ese organismo. Por la noche, participará de la gala del Atlantic Council, donde será distinguido con el premio Global Citizen Award de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Este es el cuarto viaje del año del presidente a Estados Unidos. El primero fue el 20 de enero, cuando participó de la asunción de Trump. En aquella ocasión, se reunió también con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.

En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales. Y en septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.

Un destino recurrente

Un informe de Chequeado reveló que en 2024, de los 17 viajes internacionales que realizó Milei, siete fueron a Estados Unidos. En total recorrió más de 274 mil kilómetros, con un costo para el Estado de unos $1.280 millones entre traslados, viáticos y hospedajes.

El 90% de ese gasto correspondió al alquiler de aviones privados. El resto de los traslados se hicieron en la Flota Presidencial y en vuelos comerciales. En todos los viajes lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas.

Con este nuevo viaje a Nueva York, Milei ratifica su preferencia por Estados Unidos como destino prioritario de su agenda internacional, al tiempo que busca consolidar su relación personal con Trump y reforzar la alianza estratégica con la Casa Blanca.