Cómo sigue el estado de salud del pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

El hombre discutió con un grupo de taxistas y fue fuerozmente golpeado. Ingresó al Heca con un traumatismo grave. Le brindan asistencia respiratoria

Flavio B., de 48 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el Heca tras ser golpeado brutalmente por un grupo de taxistas.

El pasajero ferozmente golpeado por un grupo de taxistas durante la madrugada del sábado continúa internado en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Según confirmaron las autoridades del Heca, el paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria ya que sufrió un "traumatismo grave". Asimismo aseguraron que, en el transcurso de la jornada, le realizarían una tomografía de control.

La víctima fue identificado como Flavio B., de 48 años. El pasajero recibió una severa paliza propinada por un grupo de taxistas , quienes lo lincharon a la altura de Montevideo y Oroño al negarse a pagar un viaje, según trascendió. Como consecuencia de las heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al Heca , donde ingresó con un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, razón por la que tuvo que ser intubado e internado en el área de cuidados intensivos.

Según trascendió, el sábado a la madrugada los testigos ocasionales denunciaron la situación de violencia que se vivió a pocos metros del Museo Castagnino. De esta manera, Agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta la esquina de Montevideo y Oroño a las cuatro de la madrugada y advirtieron que había un hombre tendido en el suelo boca abajo, con una herida en la cabeza e inconsciente. Por la gravedad de su estado, personal del Sies trasladó a la víctima al Heca.

En primera instancia, la chofer del taxi que trasladaba a la víctima dijo que el pasajero se había subido al auto en Brown y avenida Francia. El destino final era la esquina de Montevideo y Mitre, pero en el camino se produjo un conflicto que escaló rápidamente.

Cuando la conductora llegó a Oroño, el pasajero intentó bajarse sin pagar y ella dio aviso de lo ocurrido a través de la radio, de modo que sus compañeros se enteraron de lo que estaba pasando. El hombre respondió con insultos a las personas que se acercaron y le pegó a una de ellas. A continuación, las demás reaccionaron y lo golpearon.

En la escena del altercado la policía detuvo a cinco personas involucradas en la escena. Miguel A. C., Damián A. G., Fabián O., José L. C. y Claudia O., quienes fueron trasladados a la comisaría 2ª a disposición de la fiscalía en turno. La causa continuaba caratulada como "lesiones graves".

Traslado al Heca

Como consecuencia de las heridas el pasajero tuvo que ser trasladado al Heca, donde ingresó con un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, razón por la que tuvo que ser intubado e internado en el área de cuidados intensivos.

Al mediodía de este domingo, desde ese efector público le confirmaron a La Capital que el paciente continuaba estable pero en estado crítico y con respirador producto de la grave lesión en el cráneo.

Choferes inhabilitados

Desde la Municipalidad de Rosario aseguraron que se suspendieron de forma preventiva las chapas, quedando caucionadas y no pudiendo prestar servicio, mientras avanza la investigación penal y administrativa. Además, los choferes que conducen las unidades involucradas, se encuentran inhabilitados provisoriamente a conducir unidades del sistema de taxis.

Asimismo, confirmaron que se citará tanto a los titulares como a los choferes, quedando sujetos a las actuaciones que paralelamente está llevando la fiscalía, a la cual se le suministró toda la información de quienes prestaban dicho servicio.