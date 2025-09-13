La Capital | La Ciudad | pasajero

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Continuaba con asistencia mecánica respiratoria por un fuerte traumatismo de cráneo. Hay cinco detenidos por el caso

13 de septiembre 2025 · 20:01hs
El pasajero se encuentra en el Heca

Archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)

El pasajero se encuentra en el Heca, internado en grave estado. 

El pasajero ferozmente golpeado por un grupo de taxistas durante la madrugada de este sábado continuaba internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde ingresó en las primeras horas de la jornada.

Identificado como Flavio B., el pasajero recibió una severa paliza propinada por entre tres y cuatro taxistas, quienes lo lincharon a la altura de Montevideo y Oroño al negarse a pagar un viaje, según trascendió.

Al parecer, la víctima tomó el servicio en la zona de Brown y avenida Francia, conducido por la choferesa Paola B., de 48 años. Por razones que se investigan, Flavio B. pidió detener el viaje y se habría negado a pegarlo.

Allí comenzó una gresca en la que otros taxistas de la parada cercana al museo Castagnino intercedieron y comenzaron a cruzar insultos con el pasajero.

>>Leer más: La increíble historia del condenado que no pagó un viaje en taxi desde Buenos Aires

Según videos registrados con celulares, los taxistas comenzaron a golpear ferozmente al pasajero, quien sufrió un golpe en la cabeza y quedó tendido en el suelo, con pérdida de conocimiento.

Tras la denuncia realizada de inmediato al 911 por testigos ocasionales, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó a la zona de la Plaza del Foro.

Traslado al Heca

Como consecuencia de las heridas, el pasajero tuvo que ser trasladado al Heca, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, razón por la que tuvo que ser intubado e internado en el área de cuidados intensivos.

Al anochecer de este sábado, desde ese efector público le confirmaron a La Capital que el paciente no presentaba desmejoría en su cuadro clínico, pero aún continuaba grave y con asistencia mecánica respiratoria producto de la grave lesión en cráneo.

En la escena del altercado la policía detuvo a cinco personas involucradas en la escena. Miguel A. C., Damián A. G., Fabián O., José L. C. y Claudia O., quienes fueron trasladados a la comisaría 2ª a disposición de la fiscalía en turno. La causa continuaba caratulada como "lesiones graves".

Noticias relacionadas
La cocinera rosarina de origen vasco, Itziar Aguirre, será declarada cocinera distinguida.

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

El choque ocurrió frente a una distribuidora mayorista.

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

La nueva modalidad de estafa virtual se suma a otros delitos similares que ya están en boga desde hace tiempo y tienen como blanco a locales gastronómicos.

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El cielo tendrá nubes pasajeras, pero el tiempo estará ideal para hacer planes al aire libre.

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Lo último

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Ovación
Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Por Pablo Mihal
Ovación

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Policiales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego