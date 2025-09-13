Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Continuaba con asistencia mecánica respiratoria por un fuerte traumatismo de cráneo. Hay cinco detenidos por el caso

El pasajero se encuentra en el Heca, internado en grave estado.

El pasajero ferozmente golpeado por un grupo de taxistas durante la madrugada de este sábado continuaba internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde ingresó en las primeras horas de la jornada.

Identificado como Flavio B., el pasajero recibió una severa paliza propinada por entre tres y cuatro taxistas , quienes lo lincharon a la altura de Montevideo y Oroño al negarse a pagar un viaje, según trascendió.

Al parecer, la víctima tomó el servicio en la zona de Brown y avenida Francia, conducido por la choferesa Paola B., de 48 años. Por razones que se investigan, Flavio B. pidió detener el viaje y se habría negado a pegarlo.

Allí comenzó una gresca en la que otros taxistas de la parada cercana al museo Castagnino intercedieron y comenzaron a cruzar insultos con el pasajero.

>>Leer más: La increíble historia del condenado que no pagó un viaje en taxi desde Buenos Aires

Según videos registrados con celulares, los taxistas comenzaron a golpear ferozmente al pasajero, quien sufrió un golpe en la cabeza y quedó tendido en el suelo, con pérdida de conocimiento.

Tras la denuncia realizada de inmediato al 911 por testigos ocasionales, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó a la zona de la Plaza del Foro.

Traslado al Heca

Como consecuencia de las heridas, el pasajero tuvo que ser trasladado al Heca, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, razón por la que tuvo que ser intubado e internado en el área de cuidados intensivos.

Al anochecer de este sábado, desde ese efector público le confirmaron a La Capital que el paciente no presentaba desmejoría en su cuadro clínico, pero aún continuaba grave y con asistencia mecánica respiratoria producto de la grave lesión en cráneo.

En la escena del altercado la policía detuvo a cinco personas involucradas en la escena. Miguel A. C., Damián A. G., Fabián O., José L. C. y Claudia O., quienes fueron trasladados a la comisaría 2ª a disposición de la fiscalía en turno. La causa continuaba caratulada como "lesiones graves".