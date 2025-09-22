Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

El episodio, filmado por un amigo, muestra al joven capturando dos aves y trasladándolas a su domicilio. Fue denunciado como maltrato animal.

El joven fue filmado mientras trasladaba dos gansos desde los Lagos de Palermo hasta su casa, donde los arrojó a una pileta con agua clorada.

Un hecho insólito y repudiable generó indignación este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires . Un joven de unos 20 años fue filmado por un amigo mientra s robaba dos gansos de los Lagos de Palermo para luego trasladarlos hasta su casa y soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego.

Las imágenes, difundidas por C5N, muestran el momento en que el joven arroja migas de pan en la orilla para atraer a las aves. Apenas se acercan, las toma bruscamente de la cabeza y las introduce en un auto estacionado sobre la avenida Sarmiento.

En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se observa a los gansos nadando en una piscina con agua tratada con cloro , un entorno completamente dañino para su salud.

Los especialistas advierten que las aves acuáticas necesitan fuentes de agua limpia para acicalarse y bañarse. El cloro puede provocarles irritación en las patas y la piel , además de graves problemas gastrointestinales si lo ingieren, incluyendo diarreas hemorrágicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1970100717722747384&partner=&hide_thread=false Un hombre robó dos gansos que nadaban en los Lagos de Palermo y se los llevó a su pileta privada



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/3oYv94YM17 — C5N (@C5N) September 22, 2025

El episodio constituye no solo un robo, sino también un caso de maltrato animal, ya que los gansos fueron arrancados de su hábitat natural, donde alternan entre el agua y la tierra para alimentarse de pasto y hierbas, y fueron expuestos a un ambiente hostil que compromete su bienestar.

>> Leer más: La Plata: usan gansos como "alarmas vivientes" por ola de robos en quintas

Un hecho premeditado

Otro aspecto que llamó la atención fue la planificación del hecho. La secuencia fue registrada por un acompañante, lo que indica que la acción estaba organizada para ser filmada y difundida en redes sociales, como si se tratara de una “hazaña graciosa”.

Si bien este caso resulta atípico por el traslado de las aves hasta una propiedad privada, no es la primera vez que se denuncian situaciones de este tipo en Palermo. En otras ocasiones se registraron jóvenes molestando a los animales o apostando entre ellos quién se animaba a sacarlos del lago para sacarse una foto.

El hecho generó fuerte repudio en redes sociales, donde usuarios reclamaron sanciones y mayor control en los espacios verdes para evitar nuevos episodios de crueldad animal.