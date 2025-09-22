La Capital | Ovación | Messi

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Tras varios años como aliado del rosarino en el campo de juego, un campeón del mundo pondría punto final a su carrera al terminar la temporada de la MLS

22 de septiembre 2025 · 12:08hs
Uno de los compañeros de Messi en Inter Miami prepara su retiro al finalizar la MLS.

Inter Miami afronta el último tramo de la temporada regular de la MLS y pelea por una plaza en los playoffs, pero habría recibido una dura noticia de cara al futuro. Tras varios años como compañero de Lionel Messi en Barcelona y en las Garzas, Sergio Busquets tendría definido no renovar su contrato y retirarse al finalizar el año.

Según reportó Cadena Cope, el mediocampista descartó la posibilidad de continuar en Estados Unidos y encara sus últimos meses como futbolista profesional. Luego de una extensa y exitosa carrera tanto a nivel clubes como selecciones, el español dará un paso al costado.

A pesar de sus 37 años, Busquets demostró detalles de toda su calidad y aportó su experiencia a Inter Miami, con un plantel plagado de jóvenes y estrellas del fútbol como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Rodrigo De Paul.

Por eso, al finalizar la temporada, que dependerá del desempeño del equipo, pondrá punto final a su carrera con más de 800 partidos a nivel clubes y casi 150 presencias internacionales, acumulando 36 títulos. La fecha para su despedida podría ser desde finales de octubre, con el repechaje a los playoffs, hasta principios de diciembre en caso de que su equipo alcance la final.

barsa.JPG
Tras una extensa carrera entre Barcelona e Inter Miami, Sergio Busquets prepara su retiro del fútbol profesional.

La carrera de Sergio Busquets

El mediocampista español debutó con Barcelona en 2008, dando inicio a una extensa trayectoria plagada de títulos. Apenas un año más tarde, se consolidó en el equipo titular y fue campeón de la Champions League 2008/09 en la victoria 2-0 frente a Manchester United en Roma (también se coronó en 2011 y 2015).

Al año siguiente, fue campeón del mundo con la selección de España, en la primera y única estrella de su historia, en el Mundial de Sudáfrica 2010. A su vez, se consagró en la Eurocopa 2012 con la Roja.

Su trayectoria continuó con gran cantidad de títulos con Barcelona hasta su salida a mediados de 2023, cuando firmó con Inter Miami para sumarse al ambicioso proyecto liderado por su excompañero, Lionel Messi.

Por Azul Martínez Lo Re
