Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Tras varios años como aliado del rosarino en el campo de juego, un campeón del mundo pondría punto final a su carrera al terminar la temporada de la MLS

Uno de los compañeros de Messi en Inter Miami prepara su retiro al finalizar la MLS.

Inter Miami afronta el último tramo de la temporada regular de la MLS y pelea por una plaza en los playoffs, pero habría recibido una dura noticia de cara al futuro. Tras varios años como compañero de Lionel Messi en Barcelona y en las Garzas, Sergio Busquets tendría definido no renovar su contrato y retirarse al finalizar el año.

Según reportó Cadena Cope, el mediocampista descartó la posibilidad de continuar en Estados Unidos y encara sus últimos meses como futbolista profesional. Luego de una extensa y exitosa carrera tanto a nivel clubes como selecciones, el español dará un paso al costado.

A pesar de sus 37 años, Busquets demostró detalles de toda su calidad y aportó su experiencia a Inter Miami, con un plantel plagado de jóvenes y estrellas del fútbol como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Rodrigo De Paul.

Por eso, al finalizar la temporada, que dependerá del desempeño del equipo, pondrá punto final a su carrera con más de 800 partidos a nivel clubes y casi 150 presencias internacionales, acumulando 36 títulos. La fecha para su despedida podría ser desde finales de octubre, con el repechaje a los playoffs, hasta principios de diciembre en caso de que su equipo alcance la final.

barsa.JPG Tras una extensa carrera entre Barcelona e Inter Miami, Sergio Busquets prepara su retiro del fútbol profesional.

La carrera de Sergio Busquets

El mediocampista español debutó con Barcelona en 2008, dando inicio a una extensa trayectoria plagada de títulos. Apenas un año más tarde, se consolidó en el equipo titular y fue campeón de la Champions League 2008/09 en la victoria 2-0 frente a Manchester United en Roma (también se coronó en 2011 y 2015).

Al año siguiente, fue campeón del mundo con la selección de España, en la primera y única estrella de su historia, en el Mundial de Sudáfrica 2010. A su vez, se consagró en la Eurocopa 2012 con la Roja.

Su trayectoria continuó con gran cantidad de títulos con Barcelona hasta su salida a mediados de 2023, cuando firmó con Inter Miami para sumarse al ambicioso proyecto liderado por su excompañero, Lionel Messi.