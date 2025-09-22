Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

La Policía Federal detuvo a dos hombres y secuestró armas, dinero y cereales robados. La investigación se originó tras un hecho en Villa Gobernador Gálvez.

Evidencia secuestrada en Rosario: 40 toneladas de maíz, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo en el marco de la investigación por robo de granos.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló en Rosario a una organización dedicada al robo y comercio ilegal de granos . La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, permitió detener a dos hombres y secuestrar 60 toneladas de maíz , además de un arsenal de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

La causa se originó el 8 de septiembre , cuando una formación ferroviaria que transportaba semillas ingresó en la zona conocida como Villa La Tablita , en Villa Gobernador Gálvez . El tren se detuvo por presuntos problemas técnicos y en ese momento varias personas lo abordaron, cortaron las mangas neumáticas de los frenos y forzaron las boquillas para provocar la descarga de los granos.

Según el parte, mujeres y niños que aguardaban en las cercanías se encargaron de embolsar y recolectar los cereales, en lo que a simple vista parecía un saqueo por necesidad, pero que la Fiscalía interpretó como parte de una maniobra organizada.

La investigación por robo de granos

El fiscal Carlos Enrique Covani, de la Fiscalía Especial de Imputados de la Regional II, encomendó las pesquisas al Departamento Federal de Investigaciones de la PFA. Los agentes desplegaron tareas de inteligencia que confirmaron la existencia de una banda que acopiaba los granos y los comercializaba en el mercado negro.

La organización contaba con medios logísticos propios e inmuebles en Rosario que eran utilizados como depósitos. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos.

Los detenidos

En los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se notificó en la causa a otras tres personas (dos hombres y una mujer). Además, se secuestraron 60 toneladas de maíz, tres escopetas, cinco carabinas, un revólver, un pistolón y dos pistolas semiautomáticas, numerosa cantidad de municiones, dos vehículos, $11.377.075, 4.900 dólares y 1.772 reales en efectivo, siete teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.