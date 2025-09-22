La Capital | Policiales | granos

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

La Policía Federal detuvo a dos hombres y secuestró armas, dinero y cereales robados. La investigación se originó tras un hecho en Villa Gobernador Gálvez.

22 de septiembre 2025 · 12:59hs
Evidencia secuestrada en Rosario: 40 toneladas de maíz

Evidencia secuestrada en Rosario: 40 toneladas de maíz, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo en el marco de la investigación por robo de granos.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló en Rosario a una organización dedicada al robo y comercio ilegal de granos. La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, permitió detener a dos hombres y secuestrar 60 toneladas de maíz, además de un arsenal de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

La causa se originó el 8 de septiembre, cuando una formación ferroviaria que transportaba semillas ingresó en la zona conocida como Villa La Tablita, en Villa Gobernador Gálvez. El tren se detuvo por presuntos problemas técnicos y en ese momento varias personas lo abordaron, cortaron las mangas neumáticas de los frenos y forzaron las boquillas para provocar la descarga de los granos.

Según el parte, mujeres y niños que aguardaban en las cercanías se encargaron de embolsar y recolectar los cereales, en lo que a simple vista parecía un saqueo por necesidad, pero que la Fiscalía interpretó como parte de una maniobra organizada.

>> Leer más: La Bolsa de Rosario afirma que por la baja de retenciones subirá 8% la producción del agro en diez años

La investigación por robo de granos

El fiscal Carlos Enrique Covani, de la Fiscalía Especial de Imputados de la Regional II, encomendó las pesquisas al Departamento Federal de Investigaciones de la PFA. Los agentes desplegaron tareas de inteligencia que confirmaron la existencia de una banda que acopiaba los granos y los comercializaba en el mercado negro.

La organización contaba con medios logísticos propios e inmuebles en Rosario que eran utilizados como depósitos. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos.

Los detenidos

En los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se notificó en la causa a otras tres personas (dos hombres y una mujer). Además, se secuestraron 60 toneladas de maíz, tres escopetas, cinco carabinas, un revólver, un pistolón y dos pistolas semiautomáticas, numerosa cantidad de municiones, dos vehículos, $11.377.075, 4.900 dólares y 1.772 reales en efectivo, siete teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.

Noticias relacionadas
Rodrigo Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado, fue detenido en una causa por extorsiones a concesionarias. 

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

El motociclista que tomó el viaje en Didi fue atendido en el Heca.

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

La mujer baleada en zona norte fue derivada al Hospital Eva Perón. 

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Lo último

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

Indignación en Palermo: un joven robó gansos de los lagos y los arrojó a la pileta de su casa

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Un análisis acerca de cómo se mueven los alquileres y la ocupación de los locales comerciales en pleno centro. Costos mensuales y desembarcos en sitios claves.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei no tiene facultades para suspender la ley
Política

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Ovación
Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año
Ovación

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha
La Ciudad

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional