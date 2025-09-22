El intendente de Roldán regresó a su casa después de una compleja operación

El lunes 15 de septiembre fue sometido a una intervención en la que le realizaron cinco by pass, luego de un infarto. Inicia la recuperación final en su hogar

Después de una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente a causa de un infarto, el intendente de Roldán Daniel Escalante , de 57 años, fue dado de alta y se recupera en su casa, en la vecina localidad. Al funcionario tuvieron que realizarse cinco by pass, dada la severidad de su cuadro. Por el momento no se sabe cuándo retomará sus actividades (tiene pedida una licencia de un mes).

Luego de la operación pasó tres días en terapia intensiva donde desde el primer momento la evolución fue positiva. Estuvo en todo momento "de buen ánimo y cumpliendo con el tratamiento indicado para superar esto lo antes posible" , aseguraron fuentes municipales.

Cuando una persona atraviesa por una operación de revascularización miocárdica, conocida como by pass (técnica que desarrolló el argentino René Favaloro), el corazón y las heridas necesitan de seis a ocho semanas para cicatrizar. También es necesario que se "suelde" el esternón. Durante ese tiempo, el paciente deberá ser controlado de muy de cerca por los cardiólogos, y todo el equipo médico. El proceso puede tener algunas recaídas, que se consideran normales.

Es importante también que la persona modifique los hábitos que pudieron llevarlo a que sus arterias se tapen. El infarto es multicausal y se produce por: antecedentes familiares, edad y otros factores de riesgo como sobrepeso u obesidad, tabaquismo, sedentarismo y otras enfermedades no controladas como diabetes e hipertensión.

El by pass coronario permite crear "un puente" o "nueva ruta" para que la sangre pueda evitar la arteria tapada y restaurar el flujo sanguíneo al músculo del corazón. Se utiliza un vaso de otra parte del cuerpo del paciente para así "saltear" la zona afectada y llevar sangre a ese lugar.

Pedido en redes sociales

En sus redes sociales, Escalante pidió, antes de ser operado, que aquellos que sean creyentes lo acompañen con una oración: "Gracias de corazón por cada mensaje y muestra de cariño que recibí en estos días. El lunes me operan y les pido a quienes creen que me acompañen con una oración. Con fe y esperanza, pronto voy a estar de regreso".

El intendente de Roldán solicitó formalmente una licencia de un mes. Estará siendo reemplazado por el presidente del Concejo de la vecina localidad, Carlos Manuel Alustiza. Por supuesto, el mandatario regresará a sus funciones cuando los médicos que lo atienden le den el alta definitiva.