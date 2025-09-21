Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

El Reino Unido, Australia y Canadá reconocieron formalmente un Estado palestino el domingo, lo que provocó una respuesta airada de Israel, que descartó la posibilidad.

La iniciativa coordinada de la Mancomunidad de Naciones y aliados de larga data refleja la creciente indignación por la conducta de Israel en la guerra en Gaza y los pasos tomados por el gobierno israelí para frustrar los esfuerzos por crear un Estado palestino, incluyendo la continua expansión de asentamientos en Cisjordania.

>> Leer más: Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien enfrentó presión para adoptar una postura más dura sobre Israel dentro de su propio Partido Laborista gobernante debido a la grave situación en Gaza, dijo que el movimiento del Reino Unido tiene la intención de “revivir la esperanza de paz para los palestinos e israelíes”. Insistió en que no era una recompensa para Hamás, que estuvo detrás del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

“Hoy, para revivir la esperanza de paz y una solución de dos Estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”, dijo Starmer, y añadió. “Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como un hogar para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino”.

La medida de los tres países llevó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a aseverar que el establecimiento de un Estado palestino “no sucederá”, al tiempo que Hamás instó a la comunidad internacional a aislar a Israel.

El anticipo inglés

El anuncio del Reino Unido era ampliamente anticipado después que Starmer dijera en julio que el Reino Unido reconocería un Estado palestino a menos que Israel acordara un alto el fuego en Gaza, permitiera a la ONU llevar ayuda y tomara otros pasos hacia una paz a largo plazo.

Se prevé que más países se unan a la lista de reconocimiento de un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU esta semana, incluyendo Francia, que al igual que el Reino Unido, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se espera que Portugal lo haga en las próximas horas.

Netanyahu criticó a los tres países por ofrecer un “premio” a Hamás. “No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”, sostuvo.

El primer ministro israelí, quien tiene programado un discurso en la Asamblea General el viernes antes de reunirse con presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, dijo que anunciará la respuesta de Israel después del viaje.

Netanyahu amenazó con tomar medidas unilaterales, incluyendo la posibilidad de anexar partes de Cisjordania, en respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de mandatarios mundiales. Tal movimiento despejará el camino para que Israel profundice su control sobre el territorio y escale las tensiones con la comunidad internacional.

Hamás celebró la decisión, calificándola como un “resultado legítimo de la lucha, firmeza y sacrificios de nuestro pueblo en el camino hacia la liberación y el retorno”. El grupo miliciano islámico, que está comprometido con la destrucción de Israel, instó al mundo a aislar a Israel.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, cuya Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada en ciudades y pueblos de Cisjordania, dijo que el anuncio del Reino Unido es un paso importante hacia el logro de una “paz justa y duradera en la región basada en la solución de dos Estados”, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.