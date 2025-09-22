La Capital | Policiales | gendarme

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que ese mismo caso hace dos años "hubiese terminado con el gendarme preso y los delincuentes en libertad"

22 de septiembre 2025 · 11:28hs
Foto: La Capital / Archivo.

"Estamos trabajando para que los policías tengan una mejor remuneración", subrayó Pablo Cococcioni. 

Entre la madrugada y la noche del domingo se produjeron dos hechos de inseguridad contra personas que trabajan con las aplicaciones de viajes. El primero de los casos tuvo como protagonista a un gendarme que fue abordado en Cabin 9 (Pérez) por dos delincuentes (un hombre y una mujer) cuando realizaba un viaje con la App Uber y se defendió con su arma provista por el Estado. El saldo final fue con los presuntos ladrones heridos y detenidos. Luego se supo que el arma que portaban los maleantes era de juguete. El segundo incidente, registrado ya en la noche del domingo, tuvo como víctima a un chofer de la App Didi que fue asaltado y baleado en pasaje Húsares y Formosa.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni habló esta mañana sobre esos incidentes. Lo hizo durante el operativo en el que se derribó un inmueble que funcionó hasta hace poco como puesto de venta de drogas en Piamonte al 3200, barrio Molino Blanco, en el extremo sur de Rosario.

“Son hechos que nos preocupan. Trabajamos en forma cotidiana para reforzar la presencia policial en las calles y que baje la violencia. En cuanto al caso de gendarme, creo que se hicieron las cosas bien. Los dos delincuentes heridos fueron imputados y están detenidos formalmente. El personal de Gendarmería fue puesto en libertad sin formación de causa judicial. Con esto empezamos a ver que hay un cambio de mirada en la Justicia”, señaló el titular de Justicia y Seguridad.

Cococcioni afirmó que “hace un par de años se podría imaginar cómo hubiese terminado este caso: con el gendarme preso y los delincuentes libres. Vemos un cambio en la perspectiva de la Justicia y un trabajo muy esforzado del Ministerio Público de la Acusación en la lucha contra el delito”, subrayó el funcionario provincial, y agregó: “A partir del 1º de octubre en Rosario, tal como se aplica en el resto de la provincial, toda acusación por un abatimiento policial irá a juicio por jurado".

"Los efectivos de fuerzas de seguridad que estando franco de servicio ejercen su deber o su legítima defensa sabrán que su caso no terminará siendo sometido a una valoración exclusiva de un tribunal técnico, sino que serán doce de sus conciudadanos los que evaluarán realmente si lo que ocurrió fue un delito que merezca una sanción penal o no. Por lo demás trabajamos para que la policía tenga una mejor remuneración, una dedicación exclusiva y que las tareas que realice cuando sus jornadas horarias se los permiten sean en refuerzo de la seguridad. No está jurídicamente prohibido que alguien pueda tener otra actividad, en la medida en que esa actividad no esté prohibida", subrayó.

Para finalizar, prometió: "Seguiremos trabajando para que ningún policía de Santa Fe tenga que estar haciendo otra changa. Para que su sueldo sea digno y le alcance para vivir. En todo caso, si hay que complementarlo se lo suplemente con la hora extra policial para reforzar los servicios adicionales que son los que están regulados a ese fin”.

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"