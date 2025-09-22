La Capital | La Ciudad | alquileres

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

La iniciativa busca dar respuesta sobre acceso a la vivienda: alquiler, expensas, mantenimiento, ajustes y otras problemáticas

22 de septiembre 2025 · 13:55hs
La iniciativa busca dar respuesta a una de las principales inquietudes que recibe la institución: los alquileres.

Foto: Marcelo Rubén Bustamente / La Capital

La iniciativa busca dar respuesta a una de las principales inquietudes que recibe la institución: los alquileres.

En un contexto donde las consultas sobre alquileres crecen día a día, la Vecinal Dr. Maradona, que agrupa a los vecinos de los barrios Luis Agote y Pichincha, impulsa una actividad gratuita destinada a inquilinos y familias que estén por firmar un contrato de vivienda.

Se trata de una charla-taller a cargo del corredor inmobiliario Alejandro Bassini (matrícula 0089), coordinador del Departamento de Estadística del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y vecino de la zona. La actividad tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 10.30, en la sede de la vecinal ubicada en Iriondo 340.

>>Leer más: Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Preguntas frecuentes

La iniciativa busca dar respuesta a una de las principales inquietudes que recibe la institución: el acceso a la vivienda en alquiler. “Llegan preguntas de todo tipo. Desde si se puede tener una mascota a la hora de alquilar hasta quién debe afrontar la solución por filtraciones. Quién debe abonar algunos rubros de las expensas es otra de las consultas recurrentes”, explicó Emanuel Calliaci, referente de la Vecinal Maradona.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones prácticas vinculadas a la firma de un contrato de alquiler, como las condiciones y cláusulas a revisar, el funcionamiento de los reajustes, las diferencias entre expensas ordinarias y extraordinarias, los derechos y obligaciones frente a problemas de mantenimiento (por ejemplo, filtraciones o humedades), la posibilidad de rescindir anticipadamente y la inclusión de mascotas en la vivienda.

>>Leer más: Los precios de los alquileres triplican la inflación y golpean de lleno a los inquilinos

Alquileres

Desde la vecinal remarcaron que el tema alquileres “pica en punta” entre las preocupaciones vecinales, en una zona caracterizada por la fuerte presencia de inquilinos. “Queremos ofrecer un espacio claro y accesible donde los vecinos puedan evacuar dudas sobre algo tan sensible como alquilar un departamento. Muchas veces aparecen preguntas sobre qué corresponde pagar y qué no, y la idea es que nadie firme a ciegas”, destacó por su parte Bassini.

La charla es abierta a todo público y de carácter gratuito. Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 341 3361263 y 341 5507167. Organiza: Vecinal Dr. Maradona.

El pasajero se bajó del taxi el sábado a la madrugada y no quería pagar el viaje.

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

El vehículo cayó sobre la mano de la ruta 33 que va hacia el oeste.

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

El dato se extrae de un informe elaborado por la Municipalidad, que da un panorama general de cómo viven los habitantes de Rosario. 

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

