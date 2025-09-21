La Capital | Policiales | Gendarme

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones

El gendarme trasladaba a una pareja cuando intentaron robarle con un arma de utilería. Ambos sospechosos, de 29 y 30 años, quedaron detenidos

21 de septiembre 2025 · 11:22hs
Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un intento de robo terminó con dos personas heridas de bala en la madrugada del domingo en la zona de Cabin 9. La víctima resultó ser un gendarme de 45 años que, en su tiempo libre, trabaja como chofer de la aplicación Uber.

El hecho ocurrió cerca de las 00.20 en la intersección de calle El Chajá y las vías. Según el parte policial, el efectivo trasladaba a una pareja —identificada como Daiana A., de 29 años, y Emanuel E., de 30— cuando, al llegar a destino, el hombre que viajaba en el asiento trasero lo amenazó con un arma y le sustrajo el celular y la billetera.

Cuando ambos descendieron del vehículo, el gendarme se identificó como tal. En ese momento, la mujer le gritó a su cómplice: “¡Matálo!”. Ante esa situación, el agente efectuó varios disparos que impactaron en los dos asaltantes.

Los heridos

Ambos sospechosos fueron trasladados de urgencia a hospitales públicos. La joven ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvares (Heca) con múltiples heridas de arma de fuego y debió ser intervenida quirúrgicamente por riesgo de vida.

Su compañero, en tanto, fue derivado al Hospital Centenario con lesiones de arma de fuego en el brazo derecho, la pierna izquierda y el glúteo, además de una herida cortante en la frente.

En el lugar, la Policía secuestró un arma que sería de aire comprimido, utilizada por los atacantes en el intento de asalto. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Pol René Moutin, quien dispuso la libertad del gendarme y la devolución de todas sus pertenencias, incluido el auto con el que trabaja.

En tanto, Daiana A. y Emanuel E. quedaron detenidos bajo la acusación de robo calificado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa. Las actuaciones serán remitidas este lunes a primera hora a la Justicia.

