Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

El entrenador de Talleres explotó contra el cuarto árbitro por los 11 minutos de adición y se retiró sin cruzar a su excompañero de la selección

El empate 1-1 entre Central y Talleres este domingo tuvo un clima de alta tensión en el Gigante de Arroyito , con varios focos de picantes cruces entre jugadores y cuerpos técnicos. Tal fue así que Carlos Tevez, entrenador de la T, estalló en bronca al finalizar el encuentro y debió ser interceptado por Pablo Pérez.

El Apache discutió con Ariel Holan durante el primer tiempo y con el cuerpo arbitral en reiteradas ocasiones a lo largo del partido. Por eso, apenas Luis Lobo Medina dio el pitazo final, saltó enfurecido contra el cuarto árbitro por los 11 minutos adicionados en la segunda etapa y el ex mediocampista de Newell's debió frenarlo.

Rápidamente, su ayudante de campo lo acompañó al vestuario para evitar nuevos conflictos. “ Hoy el equipo me representó . Empezamos a trabajar en equipo y se vio. Se vio un Talleres que cuando tiene que jugar, juega, y cuando tiene que meter, mete”, aseguró Tevez ante los medios.

A pesar de la bronca, el empate le dio aire a Talleres, que pelea con Aldosivi y San Martín de San Juan por la permanencia en medio de uno de sus peores años desde su regreso a primera división.

Sin saludo con Di María

Tras el empate, Ángel Di María se refirió a los picantes cruces que se vivieron en el campo de juego y apuntó directamente contra el equipo de Tevez. “Nos terminan haciendo un gol y a comer mier... de vuelta. Creo que es así el fútbol argentino. Se corre, se juega y se mete. Hay que estar en todo. Por momentos merecimos más. Creo que buscamos más y ellos se llevaron un punto importantísimo de acá”, afirmó.

“Al final todo el mundo dice que nos ayudan. Hicieron un montón de tiempo, adicionaron nueve minutos y siguieron haciendo tiempo. La verdad es que es increíble”, remarcó Fideo claramente molesto por el accionar de los futbolistas de la T.

A su vez, Di María fue consultado sobre el reencuentro con Tevez, con quien compartió varios años en la selección argentina. “No lo vi ni lo saludé a Tevez. Salimos al partido y no lo pude encontrar. Le deseo lo mejor”, expresó Angelito.