¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Durante el enfrentamiento con Talleres de Córdoba, el reconocido actor fue visto en el Gigante de Arroyito. Las teorías acerca de su acercamiento a Central se dispararon

22 de septiembre 2025 · 11:40hs
El actor Rodrigo de la Serna sorprendió a los hinchas de Rosario Central con su aparición en el Gigante

El actor Rodrigo de la Serna sorprendió a los hinchas de Rosario Central con su aparición en el Gigante

El domingo por la noche Rosario Central recibió a Talleres de Córdoba por la fecha 9 del torneo y el Gigante de Arroyito se llenó de fanáticos. Entre ese mar de gente, un rostro no pasó desapercibido, ya que se trataba del mismísimo Rodrigo de la Serna. Seguro de que no le hubieran creído, un usuario capturó el momento y lo subió a las redes. El video causó furor.

De todas las personas que se pueden encontrar en la cancha de Central, probablemente Rodrigo de la Serna no sea una de las primeras opciones de respuesta. El reconocido actor porteño no era esperado en el Gigante de Arroyito y sorprendió a los usuarios que más tarde descubrieron el video del actor en el estadio, subido por un joven periodista llamado Alejo Gerbaudo.

Según aseguran algunos comentarios, la presencia del protagonista de “Okupas” en el estadio canalla estaría vinculada a su expareja, Ludmila Romero, una periodista rosarina y canalla con quien mantuvo cinco años de relación y tuvo dos hijos. En el video se puede ver a los pequeños Olivia y Estanislao, por lo que se asumió que, como su padre, Rodrigo los llevó a disfrutar del encuentro.

Di María y una declaración que no fue apuntando fuertemente hacia el arbitraje

Di María, enojado por el empate contra Talleres: "Después dicen que nos ayudan"

Banega la traslada, durante el partido del miércoles ante Belgrano por Copa Argentina. Hoy se vuelven a encontrar.

Newell's visitará al peor anfitrión en el peor momento

Franco Colapinto, con gomas duras gastadas, contuvo a Pierre Gasly con gomas medias nuevas en las últimas diez vueltas de Azerbaiyán.

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

Ariel Holan analizó el empate de Central y dijo que no le preocupa que el equipo no gane.

Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Swingin Duets recorre lo mejores del swing y el jazz vocal

Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei no tiene facultades para suspender la ley

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Rodrigo Ortigala, antiguamente allegado a Alvarado y luego vinculado a Los Monos, fue aprehendido en su casa de Eva Perón al 4900

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso y piden al Congreso asignar fondos
Política

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Belgrano vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María
Ovación

Balón de Oro 2025: dónde ver la ceremonia y cómo se elige al mejor jugador del mundo

Di María, enojado por el empate contra Talleres: Después dicen que nos ayudan

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes
Información General

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

Newells se autoboicotea: las declaraciones de un DT que duró un semestre

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

