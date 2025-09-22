¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor Durante el enfrentamiento con Talleres de Córdoba, el reconocido actor fue visto en el Gigante de Arroyito. Las teorías acerca de su acercamiento a Central se dispararon 22 de septiembre 2025 · 11:40hs

El actor Rodrigo de la Serna sorprendió a los hinchas de Rosario Central con su aparición en el Gigante

El domingo por la noche Rosario Central recibió a Talleres de Córdoba por la fecha 9 del torneo y el Gigante de Arroyito se llenó de fanáticos. Entre ese mar de gente, un rostro no pasó desapercibido, ya que se trataba del mismísimo Rodrigo de la Serna. Seguro de que no le hubieran creído, un usuario capturó el momento y lo subió a las redes. El video causó furor.

De todas las personas que se pueden encontrar en la cancha de Central, probablemente Rodrigo de la Serna no sea una de las primeras opciones de respuesta. El reconocido actor porteño no era esperado en el Gigante de Arroyito y sorprendió a los usuarios que más tarde descubrieron el video del actor en el estadio, subido por un joven periodista llamado Alejo Gerbaudo.

Según aseguran algunos comentarios, la presencia del protagonista de “Okupas” en el estadio canalla estaría vinculada a su expareja, Ludmila Romero, una periodista rosarina y canalla con quien mantuvo cinco años de relación y tuvo dos hijos. En el video se puede ver a los pequeños Olivia y Estanislao, por lo que se asumió que, como su padre, Rodrigo los llevó a disfrutar del encuentro.

