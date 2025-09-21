Tormenta en Rosario: más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal

La ciudad registró ráfagas de 75 km/h y hasta 21 mm de lluvia. Hubo voladuras, anegamientos y caída de ramas y columnas en distintos barrios de Rosario

La tormenta que azotó a Rosario en la noche del sábado dejó más de un centenar de reclamos por daños en distintos barrios. El fenómeno se produjo en el marco de la alerta naranja que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se hizo sentir con ráfagas intensas y precipitaciones.

Según el reporte actualizado de la Municipalidad, se recibieron:

En total, fueron más de 180 intervenciones entre Defensa Civil, áreas operativas municipales y empresas de servicios.

Viento y lluvia

De acuerdo al registro del COEM (Centro de Operaciones de Emergencias Municipal), la ciudad acumuló 21,1 milímetros de lluvia, mientras que el SMN reportó 17,3 mm en el aeropuerto de Fisherton.

El momento más intenso del temporal se produjo alrededor de las 19.30, cuando una ráfaga de 75 kilómetros por hora golpeó con fuerza el sector sudoeste, según informó el aeropuerto internacional Islas Malvinas.

arboles tormenta 2

Daños materiales en Rosario

Las cuadrillas municipales trabajaron durante toda la noche y la madrugada para liberar calles, retirar ramas de gran porte y asegurar el tendido eléctrico en zonas afectadas por la caída de postes y cables.

Desde el municipio recomendaron circular con precaución, evitar el contacto con cables cortados y canalizar reclamos a través de la línea 147.