El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

La directora del Heca, Andrea Becherucci, señaló que debido a la gravedad de las lesiones en el cráneo no se puede anticipar qué ocurrirá

El hombre que fue golpeado por taxistas permanece internado en terapia intensiva del Hospital Clemente Alvarez. .

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci, brindó este lunes a la mañana el parte de salud de Flavio Gabriel B., de 43 años, quien sufrió gravísimas lesiones en el cráneo al ser atacado a golpes el sábado a la madrugada por un grupo de taxistas en la zona de Montevideo y Oroño. “El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con asistencia mecánica ventilatoria y con sedantes , que es parte del tratamiento por el traumatismo de cráneo que sufrió. También tiene un sistema de monitoreo de la presión dentro del cerebro para evaluar si esas lesiones son potencialmente quirúrgicas”, señaló la facultativa.

Becherucci precisó que el hombre “está estabilizado, su presión se normalizó; se le realizaron controles tomográficos acordes a las lesiones iniciales . Está estable dentro de la gravedad del cuadro inicial. Es un paciente que tiene traumatismo de cráneo grave. Si bien la evolución es favorable, porque se mantiene estabilizado gracias a todo el sostén que se le realiza, en esto no podemos hacer premoniciones. Hay que seguir esperando la evolución. Es un paciente que permanece crítico”.

Con relación a la golpiza que recibió la víctima, la directora del Heca remarcó que “presenta estigmas de traumatismo de cráneo, las lesiones más graves son a nivel del cráneo. Lo que pone más en riesgo de vida son las lesiones craneanas y el sangrado que tiene dentro del cerebro. Es un paciente joven, que responde bien a los tratamientos, pero tiene lesiones graves desde un principio, y hay que ser cautos con los pronósticos”.

La agresión que sufrió el pasajero es investigada por el fiscal Lisandro Artacho como tentativa de homicidio . Sucedió el sábado a madrugada luego de que el hombre tomara en Francia y Brown un taxi que era manejado por una mujer. Según indicaron fuentes cercanas al caso, el hombre de 43 años pidió ser trasladado hasta Mitre y Montevideo. En teoría, el servicio se cumplió con normalidad hasta que el taxi llegó a Montevideo entre Oroño y Balcarce.

En ese ese lugar, frente a la plaza del Foro y a pocos metros de los Tribunales Provinciales, el pasajero mantuvo una discusión con la conductora. Según la denuncia que hizo la mujer, el hombre, empezó a mostrar un comportamiento muy agresivo, se habría negado a pagar el viaje y le habría pedido un favor sexual a la mujer. La taxista se comunicó de inmediato con la empresa de radio taxi para denunciar lo que ocurría y un grupo de colegas llegó rápidamente al lugar.

Entonces en ese momento se produjo la agresión que dejó al pasajero en grave estado en el Heca y que investiga el fiscal Artacho. Por el momento, hay cinco taxistas, entre los cuales se encuentra la misma mujer, bajo investigación por presunta tentativa de homicidio.