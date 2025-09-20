Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte Fue hallada por el inquilino de la vivienda luego de que atacara a un bulldog francés. La Policía Ecológica la rescató y será derivada a un refugio 20 de septiembre 2025 · 17:10hs

Ejemplar de víbora yarará.

Un inquilino de un departamento en Puerto Norte se llevó una gran sorpresa este viernes por la noche luego de que una víbora yarará atacara a su perro bulldog francés y le provocara heridas. A raíz del hecho, se comunicó con el 911 y personal de la Policía Ecológica arribó al lugar este sábado para llevarse al reptil.

Las primeras informaciones del caso dan cuenta de un llamado que ingresó al sistema 911 este sábado al mediodía para reportar la presencia de una víbora en un departamento de Carballo 112, en Puerto Norte. El inquilino del mismo relató a los agentes que llegaron al lugar que la víbora mordió a su perro bulldog francés el viernes por la noche, por lo que tuvo que ser atendido en una veterinaria, donde quedó internado.

Los efectivos de la Policía Ecológica que llegaron al domicilio se acercaron al lugar indicado por el inquilindo donde se encontraría la víbora yarará. La encontraron camuflada entre unas hojas secas amontonadas y, tras una rápida maniobra, pudieron rescatarla para derivarla a un refugio.

WhatsApp Video 2025-09-20 at 16.22.44 Qué hacer ante la aparición de una víbora Ante todo, se debe resaltar que ningún animal ataca si no se siente amenazado. Es importante la primera reacción, que no debe ser ni agresión ni maltrato ya que una actitud como esta conlleva más peligro.

Embed En caso de divisar o tomar contacto con un animal silvestre, hay que comunicarse con el 911 para contactar a la Policía Ecológica, o recurrir a Defensa Civil (480-5051 o al teléfono de emergencias, discando 103). Por su parte, el Hospital Provincial cuenta, en su Servicio de Toxicología, con suero antiofídico para quienes sean mordidos por una serpiente y requieran de este antídoto tras ser evaluados por un toxicólogo. También se puede llamar previamente al efector, al 472-1111. Remarcaron que sobre la herida no se deben aplicar torniquetes ni realizar cortes.