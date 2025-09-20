La Capital | La Ciudad | yarará

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Fue hallada por el inquilino de la vivienda luego de que atacara a un bulldog francés. La Policía Ecológica la rescató y será derivada a un refugio

20 de septiembre 2025 · 17:10hs
Ejemplar de víbora yarará.

Ejemplar de víbora yarará.

Un inquilino de un departamento en Puerto Norte se llevó una gran sorpresa este viernes por la noche luego de que una víbora yarará atacara a su perro bulldog francés y le provocara heridas. A raíz del hecho, se comunicó con el 911 y personal de la Policía Ecológica arribó al lugar este sábado para llevarse al reptil.

Las primeras informaciones del caso dan cuenta de un llamado que ingresó al sistema 911 este sábado al mediodía para reportar la presencia de una víbora en un departamento de Carballo 112, en Puerto Norte. El inquilino del mismo relató a los agentes que llegaron al lugar que la víbora mordió a su perro bulldog francés el viernes por la noche, por lo que tuvo que ser atendido en una veterinaria, donde quedó internado.

Los efectivos de la Policía Ecológica que llegaron al domicilio se acercaron al lugar indicado por el inquilindo donde se encontraría la víbora yarará. La encontraron camuflada entre unas hojas secas amontonadas y, tras una rápida maniobra, pudieron rescatarla para derivarla a un refugio.

WhatsApp Video 2025-09-20 at 16.22.44

Qué hacer ante la aparición de una víbora

Ante todo, se debe resaltar que ningún animal ataca si no se siente amenazado. Es importante la primera reacción, que no debe ser ni agresión ni maltrato ya que una actitud como esta conlleva más peligro.

Embed

En caso de divisar o tomar contacto con un animal silvestre, hay que comunicarse con el 911 para contactar a la Policía Ecológica, o recurrir a Defensa Civil (480-5051 o al teléfono de emergencias, discando 103).

Por su parte, el Hospital Provincial cuenta, en su Servicio de Toxicología, con suero antiofídico para quienes sean mordidos por una serpiente y requieran de este antídoto tras ser evaluados por un toxicólogo. También se puede llamar previamente al efector, al 472-1111. Remarcaron que sobre la herida no se deben aplicar torniquetes ni realizar cortes.

Noticias relacionadas
renovaron el alerta meteorologico naranja en rosario antes del dia de la primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

La ciudad quedó nuevamente bajo alerta por tormentas.

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Alma Rosario trabaja con los pacientes y las familias atravesadas por esta enfermedad

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro de Rosario recibirá más vecinos en la próxima década

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Lo último

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario y el mayor botín se encontró en un departamento del centro. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026
Ovación

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo