Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Desde el 24 de septiembre, se incorpora una nueva ventaja exclusiva: el supermercado del Portal Rosario propone un descuento del 15% todos los martes y jueves

21 de septiembre 2025 · 07:05hs
La tarjeta BLC suma un nuevo beneficio: descuento en el supermercado Jumbo.

La tarjeta BLC suma un nuevo beneficio: descuento en el supermercado Jumbo.

A partir del 24 de septiembre, Beneficios La Capital (BLC) incorpora una nueva ventaja exclusiva para sus suscriptores: Jumbo se suma al programa de beneficios con un 15% de descuento todos los martes y jueves en el Jumbo Portal Rosario, ubicado en Cl. Nansen 255.

¿Cómo disfrutar de este beneficio? Solo hay que anunciarlo en línea de cajas y presentar la tarjeta BLC activa junto al DNI y ser parte de Jumbo+.

BLC no se detiene: además de los descuentos en Jumbo, la tarjeta da acceso a descuentos exclusivos en una amplia gama de rubros, como supermercados, combustible, tecnología, viajes, gastronomía, deportes, belleza, moda, y mucho más. ¡Descuentos que van desde el 2x1 hasta un 50%!

Además, BLC ofrece sorteos de entradas para shows, eventos y partidos, y acceso anticipado a las películas más esperadas con el servicio Avant Premiere. Simplemente presentando la tarjeta, se puede acceder a entradas sin complicaciones.

No solo eso: BLC también organiza Fechas Especiales, en las que se pueden aprovechar descuentos mejorados y participar en sorteos que hacen de esos días algo único.

¿Cómo obtener BLC?

Para obtener BLC es necesario suscribirse a la Edición Impresa o Digital de La Capital, con pago mensual a través de débito automático. Dependiendo de tu plan, podrás acceder a más de una tarjeta.

Sin gastos de mantenimiento, sin cargos por renovación, y lo mejor de todo, ¡sin límites ni máximos en tus compras! Más de 15 años brindando beneficios exclusivos para nuestros lectores.

Si estás interesado, podés acceder a la suscripción digital de La Capital + tarjeta BLC por apenas 799 pesos por mes. Ingresá en este link para tener más información.

