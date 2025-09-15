Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

El caso está caratulado como tentativa de homicidio y se realizan medidas judiciales para establecer los roles de cada chofer en el hecho.

Los taxistas involucrados en la golpiza a un pasajero quedaron en libertad, pero la causa se investiga como tentativa de homicidio

Los cinco taxistas que participaron en la brutal golpiza a un pasajero en Oroño y Montevideo fueron excarcelados, pero enfrentarán una acusación por tentativa de homicidio. Según indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , a esas personas se las fichó e identificó para quedar a disposición del fiscal Lisandro Artacho, del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, durante el sábado recuperaron la libertad.

Desde el MPA aclararon que “ hay medidas investigativas en curso para determinar quiénes son los que golperon a la víctima, roles y grado de participación que al momento no estaban claros”.

De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, todo comenzó cuando un pasajero que era trasladado por una mujer taxista desde Brown y avenida Francia se habría negado a pagar el viaje y habría maltratado a la conductora, quien accionó el botón de pánico . Ante esa situación de alarma, cinco taxistas acudieron en ayuda de su compañera y tomaron a golpes al pasajero.

El hombre terminó internado en el Heca y sus agresores acusados por tentativa de homicidio, proceso judicial que por ahora lo afrontarán en libertad, al menos hasta que se establezca cómo sucedió el hecho y quiénes concretamente agredieron a la víctima.

Qué dice la Cámara de Mujeres Taxistas

En declaraciones a LT8, la presidenta de la Cámara de Mujeres Taxista de Rosario, Natalia Gaitán, se refirió hoy al incidente que sucedió el sábado a la madrugada en la zona de Montevideo y Oroño. “El pasajero fue víctima de una golpiza, pero la primera víctima fue la conductora, y no es la primera vez que pasa algo así. Esta vez salió en los medios de comunicación, porque hubo un episodio que se les fue de la mano a los colegas. Pero no es la primera vez que una mujer taxista es víctima de algún hecho con pasajeros que no quieren pagar o que la maltratan en forma verbal”, remarcó.

Gaitán no justificó la agresión violenta que sufrió el pasajero, y precisó: “Pasó que la compañera apretó el botón de pánico porque tenía a un hombre que estaba a las patadas arriba del auto. En el lugar hay cámaras de seguridad y ese material lo tendrá que pedir la Justicia que tendrá que dictaminar y pagará el que tenga que pagar”.

Embed - TAXISTAS GOLPEARON A UN HOMBRE POR NEGARSE A PAGAR UN VIAJE - NATALIA GAITÁN

Gaitán intentó no convalidar la reacción de sus colegas, pero a la vez expresó que “se debe tener en cuenta que el pasajero fue el primero que ocasionó todo este problema. Lo que sucedió fue un horror. Cuando la compañera apretó el botón de pánico, los cinco taxistas llegaron primero, antes que los policías. Cuando un taxista acciona el botón de pánico aparece en la Central del 911 y en el Radio Taxi. El Radio Taxi intenta comunicarse con la conductora , pero el 911 debería accionar o llegar primero. Los colegas fueron en auxilio ante un posible robo a una compañera. Esto se pudo evitar si la Policía llegaba cuando tenía que llegar”.

Licencias suspendidas tras la agresión

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Rosario suspendió en forma preventiva las chapas de los cinco taxistas implicados en el caso el sábado a la madrugada frente al Museo Castagnino.

Hasta ayer, el hombre de 48 años continuaba internado en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Las licencias de los vehículos, según indicaron fuentes oficiales, quedarán caucionadas, por lo cual las unidades no pueden prestar servicio, al menos mientras avance la investigación penal y administrativa.

Además, los mismo voceros aclararon que los choferes implicados en este caso se encuentran inhabilitados provisoriamente a conducir unidades del sistema de taxis.