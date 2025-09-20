Allanamientos en la zona sur: detuvieron a un policía por narcomenudeo

Agentes de las fuerzas de seguridad realizaron cuatro procedimientos y capturaron a dos personas, entre las que hay un suboficial

Un suboficial de 37 años parte de la policía de Santa Fe fue detenido en el marco de una serie de allanamientos realizados este viernes en la zona sur de Rosario por una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También cayó una mujer de 27 años y secuestraron drogas, celulares y balas.

A través de la División Judicial y de grupos tácticos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en la zona sur de Rosario donde se detuvieron a dos personas, una de ellas empleado policial. Además, se secuestró estupefacientes, dinero en efectivo, municiones y demás elementos de interés para la investigación de una causa de microtráfico llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

La investigación se inició a partir de tareas de la División Judicial y colaboraron el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) y del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri).

Los procedimientos se efectuaron en las primeras horas de la noche en domicilios de Pasajes 403 y 410, Pasaje 403 al 1700, Pasaje 410 al 5000 y Margis al 5000, todos en la zona sur de Rosario.

Allanamientos 20.9

Detención y secuestro de elementos en la zona sur

En uno de los domicilios se detuvo a Gael Eloy C. de 37 años, empleado policial que ostenta la jerarquía de suboficial. Junto al policía estaba Daira Camila M., de 27 años, que también fue aprehendida. Ambos fueron trasladados a la sede de la División Judicial y quedaron a disposición del MPA, según dispuso el fiscal César Cabrera.

Por otro lado, la policía secuestró 77 gramos de cocaína, de acuerdo con la prueba orientativa de campo realizada por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones. Además, se incautó dinero en efectivo por 188.300 pesos, 1 balanza de precisión, 6 teléfonos celulares, 17 cartuchos calibre 9mm, 1 cartucho calibre 9mm FLB y 1 pistolera táctica nivel 2.