Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

El hombre que había pedido el viaje discutió con una chofer en el centro y terminó en el hospital por las lesiones que sufrió

13 de septiembre 2025 · 12:25hs
Los taxistas fueron demorados a la mañana por la denuncia policial.

Un operativo policial realizado este sábado a metros de bulevar Oroño y avenida Pellegrini derivó en la detención de un grupo de taxistas por una denuncia grave. Un pasajero se negó a pagar y quedó internado en estado grave por una golpiza tras un altercado registrado antes del amanecer.

El conflicto se confirmó a primera hora de la jornada, cuando las fuerzas de seguridad provinciales rodearon la zona de Montevideo al 2100 con varios patrulleros. Mientras tanto, la víctima se encontraba bajo tratamiento en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes oficiales confirmaron el arresto de cinco personas en inmediaciones de los Tribunales provinciales y el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Se trata de cuatro hombres y la mujer que llevaba al hombre lesionado hasta que se produjo la discusión.

Una gresca de cinco taxistas y un pasajero

Agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta la esquina de Montevideo y Oroño a las 4 de la mañana por la denuncia de una gresca en la calle. La mayoría de los protagonistas quedaron demorados y uno de ellos requirió asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Ni bien comenzó el operativo, los uniformados advirtieron que había un hombre tendido boca abajo e inconsciente en el suelo. Más tarde comprobaron que era el pasajero de una taxista de 48 años, detenida al final del procedimiento por la denuncia de lesiones graves.

En primera instancia, Claudia L. dijo que la víctima se había subido al auto en Brown y avenida Francia. El destino final era la esquina de Montevideo y Mitre, pero en el camino se produjo un conflicto que escaló rápidamente.

Cuando la conductora llegó a Oroño, el pasajero intentó bajarse sin pagar y ella dio aviso de lo ocurrido a través de la radio, de modo que sus compañeros se enteraron de lo que estaba pasando. El hombre respondió con insultos a las personas que se acercaron y le pegó a una de ellas. A continuación, las demás reaccionaron y lo golpearon.

¿Cómo está el hombre golpeado por taxistas?

El primer diagnóstico que recibió la policía indica que la víctima permanecía en estado crítico luego del traslado al Heca. Fuentes oficiales precisaron que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave por la agresión cerca de avenida Pellegrini. Los médicos decidieron intubarlo y brindarle asistencia respiratoria mecánica como parte del tratamiento.

Mientras tanto, los uniformados arrestaron a la taxista que había llevado al paciente. Lo mismo ocurrió con Damian Alejandro G., de 41 años, Miguel Ángel C. (58), José Luis C. (67) y Fabián Andrés O. (74). Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª.

