Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica en Rosario

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas

20 de septiembre 2025 · 18:20hs
La sede de la Policía Federal en Rosario

La sede de la Policía Federal en Rosario, desde donde partieron los allanamientos por venta de drogas

Al menos cuatro personas fueron detenidas por la Policía Federal luego de allanamientos en búsqueda de drogas sintéticas, en el marco de una investigación que llevó nueve meses. Además, secuestraron estupefacientes, elementos para su venta, celulares, dinero en efectivo y billetes de moneda extranjera.

La Policía Federal, mediante la División Antidrogas Rosario, intervino en seis viviendas en distintas zonas de Rosario en la previa del recital de música electrónica a cargo del DJ Oostil – Antu Coimbra, justificando su accionar al exponer que en estos eventos “se potencia el consumo de drogas de diseño”, expresó el parte oficial al que accedió La Capital.

Los investigadores pudieron dar con una banda que mediante un sistema encriptado de comunicación ofrecían estupefacientes de diseño. A partir del artículo 13 de la ley 27.319, recolectaron pruebas por medio de tareas de campo y escuchas telefónicas, con las que pudieron determinar movimientos de la banda y el rol activo de cada uno de los integrantes dentro de la estructura.

En este marco, la oficina de narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Rosario, a cargo de Santiago Cruz Alberdi, ordenó los allanamientos en barrios Parque, España y Hospitales, Abasto, Echesortu y el centro de la ciudad.

Detenidos con drogas de diseño

Los agentes federales intervinieron en seis domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad: un departamento de Italia al 1200 y otro en Coussirat al 2800, ambos en barrio Parque; una casa en Zeballos al 3100, en barrio Echesortu; un departamento en Paraguay al 1800, en barrio Abasto; otro punto en Urquiza al 1200, en el centro; y el último en España al 2900, en barrio España y Hospitales.

En Italia al 1200 detuvieron a dos jóvenes, Candela Azul P. L. y Miqueas Iván G. con más de medio kilo de cogollos de marihuana, 198 pastillas de éxtasis MDMA, 2,55 gramos de metanfetamina, nueve hongos alucinógenos (psilocibina), tres celulares, 64 mil pesos, una balanza y 100 precintos.

También en barrio Parque, en Coussirat al 2800 se encontraron 27 pastillas de MDMA, 122 gramos de cocaína rosa, tres gramos de cocaína, ocho gramos de metanfetamina, doce gramos de cogollos de marihuana, 40 mil pesos y un dólar.

En Zeballos al 3100, se encontraron 2,71 gramos de metanfetamina, 332 mil pesos argentinos, 200 dólares, tres teléfonos y una tablet.

El cuarto punto, en Paraguay al 1800, se detuvo a Damián Alejandro S. con 20 gramos de metanfetamina, 11 pastillas MDMA, una balanza de precisión, 38 mil pesos y tres teléfonos celulares.

En Urquiza al 1200 se encontró el botín más importante y se aprehendió a Sofía Andrea M.T. En el lugar había 25 gramos de cocaína, casi dos kilos de marihuana y 140 gramos de metanfetamina. Además, 650 pastillas de MDMA, 96 microdosis de LSD (acido lisérgico), un paquete de caramelos masticables impregnados con LSD 25 y 60 mililitros de ketamina. Entre otros elementos, se secuestró un litro de bactericida y fungicida y 20 litros de hidronutriente, 12 plantas de cannabis sativa y un vivero indoor con tres paneles luces, cuatro aireadores y potenciador de maduración. También había 232 mil pesos y tres celulares.

Por último, en España al 2900 hallaron poco menos de 200 mil pesos, 1.100 dólares, 200 reales, 200 euros y seis teléfonos celulares.

Saldo total

Entre los seis procedimientos se detuvieron a dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron 886 pastillas de MDMA con diversos diseños: We love music, Kenzo, Dodge Ram, Spider Man, Calavera, Rolling Stone y Nestle, entre otros.

Además, se incautó 173 gramos de metanfetamina, más de dos kilos de cogollos de marihuana y 905 mil pesos, junto a 18 teléfonos celulares.

