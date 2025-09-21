Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Tras casi 48 horas, Heathrow y Brandeburgo seguían teniendo vuelos cancelados y retrasados, pero el principal aeropuerto de Bélgica era el más perjudicado

Las repercusiones de un ciberataque que afectó a los sistemas de facturación en varios aeropuertos europeos se extendieron a un segundo día completo el domingo, mientras los pasajeros enfrentaban decenas de vuelos cancelados y retrasados, y el impacto parecía empeorar para el principal aeropuerto de Bélgica.

Bruselas indicó que pidió a las aerolíneas cancelar casi 140 vuelos de salida programados para el lunes porque un proveedor de sistemas de software con sede en Estados Unidos “aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”. El aeropuerto señaló que 25 vuelos de salida fueron cancelados el sábado y 50 el domingo.

Los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres sufrieron desde la noche del viernes interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a intentar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

El ciberataque afectó al software de Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje. La empresa con sede en Estados Unidos citó el sábado una “interrupción relacionada con ciberseguridad” en su software en aeropuertos “seleccionados” de Europa.

Aún no se determinó quién realizó el ciberataque.

La Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la Unión Europea de 27 naciones— aclaró que la seguridad de la aviación y el control del tráfico aéreo no se vieron afectados. Actualmente no hay indicios de un ataque generalizado o severo, y el origen del incidente sigue bajo investigación, añadió.

Problemas en Bruselas

Aunque los tableros de salidas de los aeropuertos de Heathrow en Londres y Brandeburgo en Berlín mostraban signos de llegadas y salidas más fluidas el domingo, el Aeropuerto de Bruselas seguía enfrentando problemas considerables.

El Aeropuerto de Bruselas informó en un correo electrónico el domingo que había pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los 276 vuelos de salida programados para el lunes, “porque Collins Aerospace aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”. Las cancelaciones y retrasos continuarán mientras sea necesario el check-in manual, dijo.

El sábado, RTX Corp., la empresa matriz de Collins Aerospace, explicó en un comunicado que estaba trabajando para resolver el problema: “El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y al despacho de equipaje y puede mitigarse con operaciones de facturación manual”, indicaron.

No obstante, el Aeropuerto de Bruselas aclaró que pudo mantener el 85 % de las salidas programadas durante el fin de semana gracias al despliegue de personal adicional por parte de los socios del aeropuerto “y al hecho de que el despacho de equipaje automático y la facturación en línea siguen operando”.

El ciberataque afectó sólo los sistemas informáticos en los mostradores de facturación, no a los quioscos de autoservicio, añadió Ihsane Chioua Lekhli, portavoz del Aeropuerto de Bruselas.