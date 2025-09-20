Cristina volvió con el "Che Milei", habló de default y cantó el tema viral contra Karina

La expresidenta se despachó contra el gobierno nacional y criticó a la hermana del presidente por estar mencionada en las supuestas coimas en Discapacidad

Tras cumplirse 100 días de la detención de Cristina Kirchner , la exmandataria se explayó con críticas para el presidente Javier Milei , el ministro de Economía, Luis Caputo , y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger . A su habitual “ Che Milei ”, le agregó: “¡Qué olor a default!” . Además, se animó a cantar contra la hermana del presidente, Karina Milei.

La expresidenta volvió a elegir su cuenta oficial de X para apuntar contra la gestión de Milei: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días, «economista experto en crecimiento con o sin dinero»”.

Además, pidió cortar “con el verso” de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda” y señaló que “la única banda” es la del “ Carry trade de Toto Caputo , que por segunda vez se está llevando puesto el país como hicieron con Macri y ahora con Milei”.

En este sentido, la titular del Partido Justicialista aseguró que Milei está “financiando la fuga a dólar barato”, exigió que deje de pedir dinero y enumeró una serie de entidades que prestaron divisas al país, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).

Cristina atacó a Sturzenegger y cantó contra Karina Milei

En su mensaje también abordó la condena en la causa Vialidad que la mantiene en prisión domiciliaria desde hace 100 días y dijo: “Cada vez está más claro por qué estoy presa”. Luego destacó los años de kirchnerismo en la Casa Rosada, sobre los que remarcó que “nunca le pidieron un préstamo al FMI” y además en 2005 “le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores habían pedido”.

Por otro lado, Cristina señaló directamente a Sturzenegger: “Fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969401485772439686&partner=&hide_thread=false ¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

Por último, la expresidenta interpeló a Milei sobre la causa de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “Es cierto que dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿examigo? ¿exabogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial?”, en referencia a presuntos dichos del mandatario en el marco de la visita a Córdoba de este viernes.

“Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… «Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…» ¿No lo escuchaste?”, concluyó la exmandataria con ironía.