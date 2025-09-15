Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

El intendente criticó a los choferes por la desproporción de la agresión, sumado a que fue en grupo y con consecuencias importantes en la salud del agredido

El intendente de Rosario, Pablo Javkin , se refirió a la brutal golpiza de cinco taxistas a un pasajero en Oroño y Montevideo por no querer pagar un viaje y lo calificó d e “hecho criminal grave”. La Municipalidad aportó información a la Fiscalía.

“Es un hecho criminal sin dudas. Independientemente de su conducta, las consecuencias posteriores están ligadas a un hecho gravísimo de índole penal”, sostuvo en El primero de la mañana por LT8.

El intendente destacó que hay una desproporción en la reacción de los taxistas: de no pagar un viaje a dejarlo internado en grave estado. “Eso que quedará reflejado seguramente en la investigación penal. Un hecho criminal, en grupo, y con consecuencias muy graves, porque está en un estado de gravedad importante”.

Además, el intendente opinó que el episodio excede cualquier cuestión administrativa con el agravante de que los agresores atienden un servicio público. “El fiscal tiene toda la información. Tenemos los autos que pudieron estar involucrados. Me remito a lo que trabaje fiscalía hasta la imputación. Estamos trabajando con la fiscalía”, sostuvo.

La víctima fue identificado como Flavio B., de 48 años. El pasajero recibió una severa paliza propinada por un grupo de taxistas, quienes lo lincharon a la altura de Montevideo y Oroño al negarse a pagar un viaje, según trascendió. Como consecuencia de las heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al Heca, donde ingresó con un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, razón por la que tuvo que ser intubado e internado en el área de cuidados intensivos.

Según trascendió, el sábado a la madrugada los testigos ocasionales denunciaron la situación de violencia que se vivió a pocos metros del Museo Castagnino. De esta manera, Agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta la dirección mencionada a las cuatro de la madrugada y advirtieron que había un hombre tendido en el suelo boca abajo, con una herida en la cabeza e inconsciente. Por la gravedad de su estado, personal del Sies trasladó a la víctima al Heca.

En primera instancia, la chofer del taxi que trasladaba a la víctima dijo que el pasajero se había subido al auto en Brown y avenida Francia. El destino final era la esquina de Montevideo y Mitre, pero en el camino se produjo un conflicto que escaló rápidamente. Aparentemente no quiso pagar y dijo groserías a la conductora.

Cuando la conductora llegó a Oroño, el pasajero intentó bajarse sin pagar y ella dio aviso de lo ocurrido a través de la radio, de modo que sus compañeros se enteraron de lo que estaba pasando. El hombre respondió con insultos a las personas que se acercaron y le pegó a una de ellas. A continuación, las demás reaccionaron y lo golpearon.