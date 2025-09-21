El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

A Fideo le sacaron tres remates que pedían red en el primer tiempo y le dio el gol a Veliz. Broun fue clave en la primera etapa con un par de atajadas vitales

Ángel Di María fue el jugador que más buscó en Central y sin hacer un partido descollante fue el más incisivo. Estuvo cerca de convertir y envió el centro en el gol de Veliz. El podio lo completan Jorge Broun , quien metió un par de tapadas clave al inicio, y Juan Cruz Komar , parejo de principio a fin.

Jorge Broun 6: Dos muy buenas intervenciones en el primer tiempo hicieron que Central no pasara a perderlo. Nada que hacer en el gol de Talleres.

Emanuel Coronel 3,5: Flojo partido, de principio a fin. Su intervención más determinante fue cómo se quedó parado en el gol de Talleres. Salió en el final.

Juan Cruz Komar 6: Un partido más que correcto. En los mano a mano estuvo firme y a excepción de una, no perdió casi nunca. Uno de los más sólidos.

Carlos Quintana 5: Sin grandes errores, pero en algunas ocasiones se le complicó a la hora de controlar a Girotti. Sin la presencia que suele mostrar.

Agustín Sández 4: Nunca se metió de lleno en partido. De a ratos sufrió en la marca y hacia adelante su aporte no fue del todo efectivo.

Franco Ibarra 5: Estuvo intermitente. Por momentos firme, metido, pero entró en lagunas que le jugaron en contra. En algunas jugadas, deslucido con la pelota.

Ignacio Malcorra 5: Prolijo con la pelota, sobre todo en el primer tiempo, pero jugó mucho hacia el perfil cambiado. En el complemento entró en la confusión como todos.

Gaspar Duarte 5: Flojo primer tiempo. En el segundo levantó un poco. Tiró el centro en el gol anulado y le cometieron la infracción en el penal que el VAR anuló. Se fue reemplazado.

Ángel Di María 6,5: Fue el que más insinuó en el primer tiempo. Le sacaron tres remates que pedían red y el gol de Veliz viene por un centro suyo. Decayó en el complemento, pero fue el que más buscó.

Jaminton Campaz 4: Un partido chiquito del colombiano. Nunca pudo desequilibrar ni asociarse con sus compañeros. Estuvo apagado desde el inicio hasta que se fue reemplazado.

Alejo Veliz 5: Se lo notó con dificultades par moverse y eso lo condicionó. Tuvo dos y una la convirtió. El gol es todo suyo, matándola de pecho y poniéndola contra el palo.

Ingresaron en Central

Enzo Copetti 4: Entró para potenciar el ataque, pero con un equipo que buscaba ya de una manera descontrolada, sin casi ideas. Pasó inadvertido.

Santiago López -: Ingresó sobre el final e hizo lo que pudo. En las pocas que le llegaron no pudo marcar la diferencia sobre la banda derecha.

Giovanni Cantizano -: Jugó poco y no entró mucho en juego. Una pelota que perdió en el final casi le cuesta caro al equipo.

Francesco Lo Celso -: Su ingresó fue cuando quedaban dos minutos y antes del envío de un córner. Tocó sólo un par de pelotas.

El DT

Ariel Holan 4: Central tuvo muchas ganas, pero pocas ideas. Casi todo lo que generó, sobre todo en el primer tiempo, fue de pelota parada. Después de haber logrado ponerse en ventaja, su equipo se desconcentró en el inicio del complemento. El Canalla debía ganar, tuvo todo para hacerlo y no lo hizo. Demoró los cambios y no se entendió qué buscó con el ingreso de Lo Celso.