La Capital | Ovación | Central

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

A Fideo le sacaron tres remates que pedían red en el primer tiempo y le dio el gol a Veliz. Broun fue clave en la primera etapa con un par de atajadas vitales

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de septiembre 2025 · 22:00hs
El once de Central

Virginia Benedetto

El once de Central, con su particular camiseta alternativa.

Ángel Di María fue el jugador que más buscó en Central y sin hacer un partido descollante fue el más incisivo. Estuvo cerca de convertir y envió el centro en el gol de Veliz. El podio lo completan Jorge Broun, quien metió un par de tapadas clave al inicio, y Juan Cruz Komar, parejo de principio a fin.

Los puntajes de Ovación en Central v. Talleres

Jorge Broun 6: Dos muy buenas intervenciones en el primer tiempo hicieron que Central no pasara a perderlo. Nada que hacer en el gol de Talleres.

Emanuel Coronel 3,5: Flojo partido, de principio a fin. Su intervención más determinante fue cómo se quedó parado en el gol de Talleres. Salió en el final.

Juan Cruz Komar 6: Un partido más que correcto. En los mano a mano estuvo firme y a excepción de una, no perdió casi nunca. Uno de los más sólidos.

Carlos Quintana 5: Sin grandes errores, pero en algunas ocasiones se le complicó a la hora de controlar a Girotti. Sin la presencia que suele mostrar.

Agustín Sández 4: Nunca se metió de lleno en partido. De a ratos sufrió en la marca y hacia adelante su aporte no fue del todo efectivo.

Franco Ibarra 5: Estuvo intermitente. Por momentos firme, metido, pero entró en lagunas que le jugaron en contra. En algunas jugadas, deslucido con la pelota.

Ignacio Malcorra 5: Prolijo con la pelota, sobre todo en el primer tiempo, pero jugó mucho hacia el perfil cambiado. En el complemento entró en la confusión como todos.

>>Leer más: Un partido chiquito de Central

Gaspar Duarte 5: Flojo primer tiempo. En el segundo levantó un poco. Tiró el centro en el gol anulado y le cometieron la infracción en el penal que el VAR anuló. Se fue reemplazado.

Ángel Di María 6,5: Fue el que más insinuó en el primer tiempo. Le sacaron tres remates que pedían red y el gol de Veliz viene por un centro suyo. Decayó en el complemento, pero fue el que más buscó.

Jaminton Campaz 4: Un partido chiquito del colombiano. Nunca pudo desequilibrar ni asociarse con sus compañeros. Estuvo apagado desde el inicio hasta que se fue reemplazado.

Alejo Veliz 5: Se lo notó con dificultades par moverse y eso lo condicionó. Tuvo dos y una la convirtió. El gol es todo suyo, matándola de pecho y poniéndola contra el palo.

Ingresaron en Central

Enzo Copetti 4: Entró para potenciar el ataque, pero con un equipo que buscaba ya de una manera descontrolada, sin casi ideas. Pasó inadvertido.

Santiago López -: Ingresó sobre el final e hizo lo que pudo. En las pocas que le llegaron no pudo marcar la diferencia sobre la banda derecha.

Giovanni Cantizano -: Jugó poco y no entró mucho en juego. Una pelota que perdió en el final casi le cuesta caro al equipo.

Francesco Lo Celso -: Su ingresó fue cuando quedaban dos minutos y antes del envío de un córner. Tocó sólo un par de pelotas.

El DT

Ariel Holan 4: Central tuvo muchas ganas, pero pocas ideas. Casi todo lo que generó, sobre todo en el primer tiempo, fue de pelota parada. Después de haber logrado ponerse en ventaja, su equipo se desconcentró en el inicio del complemento. El Canalla debía ganar, tuvo todo para hacerlo y no lo hizo. Demoró los cambios y no se entendió qué buscó con el ingreso de Lo Celso.

Noticias relacionadas
Gaspar Duarte fue protagonista en el ataque de Central y partícipe en dos situaciones de festejo que el VAR anuló.

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

El derechazo de Alejo Veliz va camino a la red. El 9 cumplió con creces, pese a que parecía descartado para enfrentar a Talleres.

Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Alejo Veliz abre sus brazos para recibir el afecto de los compañeros. Golazo para el 1 a 0 de Central sobre Talleres.

Central otra vez no pudo pasar de un empate en el Gigante, ahora con Talleres y resta puntos valiosos

Alejo Veliz se fue sintiendo cada día mejor, pidió jugar y el cuerpo técnico lo autorizó.

En Central, Alejo Veliz está para lo foto inicial, al igual que Jaminton Campaz

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Ariel Holan: Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

El salto que buscaba para acomodarse entre los ocho del Clausura y llegar a la cima en la acumulada se vio frustrado por otro insípido empate
Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Por Elbio Evangeliste
Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

Ovación
El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

Policiales
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

La Ciudad
Día Mundial sin Auto: este lunes el sistema de bicicletas públicas será gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: este lunes el sistema de bicicletas públicas será gratuito

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante con Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante con Independiente

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes
Información General

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Newells se autoboicotea: las declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes