La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La conductora lamentó la agresión que dejó a un hombre en estado crítico y aseguró que el agresor no fue ninguno de los choferes demorados

La taxista defendió a quienes estaban con ella cuando llegó la policía.

Un grupo de cinco taxistas fueron demorados el último fin de semana tras ser acusados de atacar a un pasajero quedó internado en estado crítico tras un viaje que no quiso pagar. La mujer que lo llevaba aseguró este lunes que no se produjo una golpiza grupal y que ninguna de las personas arrestadas estuvo involucrada en la agresión.

"Estas personas no participaron para nada" , afirmó Paola a través de LT8 sobre el episodio en Montevideo y Oroño. A continuación, aclaró que eran parte de un segundo grupo de choferes que llegó después , mientras que los primeros "se fueron inmediatamente" cuando Flavio B. se cayó tras recibir una trompada y quedar inconsciente.

A pesar de la angustia frente a la denuncia penal y las graves lesiones de la víctima, la conductora del taxi fue contundente a la hora de desmentir los rumores en torno al caso. En cuanto a la hipótesis de una gresca, remarcó: "El único golpe fue esa piña. Los taxistas lo quisieron sentar antes de eso y él no quería estar quieto" .

"El pasajero se está haciendo el vivo y no me quiere pagar", advirtió Paola a través de la radio este sábado a la madrugada. Según su relato, el hombre de 43 años se enojó porque pensó que no lo estaban llevando por el camino correcto. Luego del altercado le propuso tener relaciones sexuales y ella le pidió que se bajara de inmediato después de abonar . Por otra parte, detalló: "Ni atiné a tocar el botón de pánico".

Toda la secuencia descripta por la taxista tuvo lugar en Montevideo al 2100, frente al consulado de Italia, donde se concentraron varios choferes para ayudarla en pocos minutos. "El que agredió primero fue él, le dio una piña a uno y éste se la devolvió con tanta mala suerte que el tipo cayó noqueado. Se dio la cabeza contra el piso", explicó.

Dado el maltrato que había sufrido minutos antes adentro del vehículo, la conductora le pidió expresamente a uno de sus compañeros: "No le peguen porque está muy borracho". En su declaración recordó que el pasajero reaccionó de manera violenta, se paró y empezó a "revolear piñas para todos lados".

"Los que quedaron demorados no son del grupo que le pegó", subrayó la mujer que también fue trasladada a la comisaría 2ª. En el momento ya presumía que la víctima tenía lesiones graves porque "no atinó a mover un brazo" y "cayó como un tronco" por la trompada.

Un viaje de 5 mil pesos y un golpe gravísimo

Paola se mostró confiada en el esclarecimiento del caso porque la zona del consulado de Italia tiene muchas cámaras de videovigilancia para corroborar con imágenes lo que contó. Al mismo tiempo se lamentó por la situación: "No es justo lo que nos pasó a todos nosotros. Si él volvía a su casa tranquilo o se bajaba y me decía no tenía para el taxi, a lo mejor lo dejaba y me iba. Uno está trabajando, no está para que venga un bobo a decirle cosas".

La conductora recordó que el pasajero se había subido al coche sin mayores complicaciones y le había pedido que lo llevara desde Brown y Francia hasta Montevideo y Mitre. "Veníamos hablando bien. Yo iba escuchando una radio con música de los 80 y los 90. Me contó que era contador del dueño de un bar de rock y que tenía un hijo", apuntó.

Embed - PAOLA la TAXISTA AGREDIDA POR EL PASAJERO

La situación dio un giro de 180 grados cuando la taxista cruzó bulevar Oroño y llegó hasta la plaza del Foro. El pasajero se desorientó y exclamó: "¿Qué calle es esta? No, vos me estás llevando a otro lado". Mientras se hamacaba en el asiento, se acercó y le tocó el brazo para tener sexo con ella en vez de abonar. "Bajate ya y pagame el viaje", reclamó la mujer que llevaba apenas dos semanas trabajando en el sistema de transporte público.

De acuerdo al relato de la conductora, el pasajero insistió cuando le ofreció un billete de diez mil pesos por un viaje de $ 5.000. Ante esta acción, la trabajadora soltó el dinero y le recriminó: “Pagame el viaje, pero no me toqués”.

Después del pedido de ayuda y la intervención de otros taxistas, el pasajero fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La directora del nosocomio, Andrea Becherucci, confirmó este lunes que el paciente permanecía internado en la unidad de terapia intensiva, con asistencia mecánica ventilatoria y sedantes. Se trata de las medidas correspondientes al tratamiento por traumatismo de cráneo mientras evalúan si es preciso operarlo.

Por otra parte, el fiscal Lisandro Artacho se hizo cargo de la investigación por intento de homicidio a metros del cruce de Oroño y avenida Pellegrini. El mismo día de la denuncia ordenó la liberación de todas las personas demoradas. Mientras tanto, la Municipalidad de Rosario suspendió preventivamente las licencias de los taxis identificados durante el operativo e inhabilitó en forma provisoria a quienes iban al volante.