Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

El futbolista integró el plantel rojinegro en la reciente eliminación de la Copa Argentina frente a Belgrano, rival este lunes por la Liga Profesional

21 de septiembre 2025 · 18:20hs
Newells se vuelve a medir con Belgrano

Virginia Benedetto

Newell's se vuelve a medir con Belgrano, con unos pocos días de diferencia.

El plantel de Newell's viajó este domingo por la tarde rumbo a Córdoba, para el partido contra Belgrano del lunes, con 23 futbolistas. Entre los citados no se encuentra Luciano Herrera. El delantero fue con la delegación rojinegra a San Luis para el compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero finalmente no fue ni al banco de suplentes por no estar recuperado de la lesión en el sóleo derecho.

Herrera es de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento mínimamente estable durante el año y su ausencia afecta un funcionamiento que tiene problemas de toda clase. El futbolista no juega desde el clásico rosarino. Se perdió los partidos contra Barracas Central (1-2) y Atlético Tucumán (2-0), ambos en el Coloso por la Liga, y frente a Belgrano, por la Copa Argentina.

Aparte de Herrera, otro futbolista que concentró para la Copa Argentina y resultó excluido fue Brian Calderara, que el jueves disputó el amistoso que Newell's igualó 3 a 3 con Douglas Haig, aunque no de lateral izquierdo sino en la mitad de la cancha.

Es evidente que, a partir de esta determinación de que no concentre el entrenador no lo consideró ni siquiera de opción para jugar de lateral izquierdo. Este puesto sería ocupado en cancha de Belgrano por Alejo Montero, con el ingreso de Jherson Mosquera para jugar de marcador derecho.

De marginado a convocado en Newell's

Una designación sorpresiva entre los concentrados fue la del mediocampista Lisandro Montenegro. Retornó a Newell's a comienzos de año, luego de jugar a préstamo en Platense.

Fue al banco en los partidos que la Lepra disputó entre enero y febrero, sin entrar en ninguno. Desde ese momento, nunca más volvió a ser citado. Hasta ahora.

