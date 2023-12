De dónde vienen los ciervos que deambulan por las calles de Rosario

En ese sentido, al ver a estas exóticas criaturas deambular por las calles de Rosario muchos vecinos comienzan a preguntarse: ¿Cómo llegaron estos ciervos al macrocentro rosarino?

En charla con La Capital, María Esther “Beba” Linaro, la fundadora de MundoAparte, una reserva y centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde hay monos, aves, zorros, un tigre, e inclusive tres ejemplares de ciervos axis, explica algunas de las hipótesis de la aparición de los “Bambis” en las calles de Rosario.

Hipótesis de la aparición de los ciervos axis al macrocentro rosarino y por qué no podrían haber llegado con la crecida

Si bien una de las hipótesis que circulan plantea que la llegada de los ciervos a la zona urbana se debe a la crecida del río Paraná, Linaro descarta esta idea, y cree que tiene que ver con la acción humana. “Yo creo que estos animales (los ciervos axis) están siendo reproducidos en la ciudad de Rosario, en algún campo grande o alguna finca”, expresa María Esther “Beba” Linaro, y agrega: “Quizás se quedan con los cervatillos en temporada de caza. En Entre Ríos, por ejemplo, la caza deportiva de este animal está siendo alentada para no implementar otro tipo de control ”.

pudu ciervo.webp "Pude", el ciervo axis bebé que llegó a la reserva MundoAparte

Al preguntarle por la hipótesis de la crecida, Beba, como la conocen en la ONG MundoAparte responde: “¿Cómo cruzan el canal del río Paraná (la zona más profunda del río, donde pasan los barcos) si vienen desde Entre Ríos?”. En ese sentido, Linaro explica que por la fisionomía de los ciervos axis, sería imposible que logren cruzar nadando el río desde la isla hasta llegar a la costa rosarina, y posteriormente a las zonas residenciales: ““Si lo hacen (cruzan nadando), morirían en el intento”.

Además, la fundadora de MundoAparte explica que los ciervos no están en la costa “ahí nomás”, sino que se ubican en el interior de la isla, “campo adentro”. Esto hace que este tipo de animales sea más difícil de arrastrar por la crecida.

Ciervp.jpg Un pequeño ciervo de la especie axis que fue encontrado en la zona de Francia y Montevideo durante los primeros días de diciembre foto X: @maxiclan

Por otro lado, Linaro cree que estos ciervos pueden haber saltado de un vehículo de la zona de Rosario: “Provienen de lugares de campo que los reproducen y los traen por entretenimiento”, explica Beba. María Esther también sugiere que estos “Bambis” pueden venir de cotos de caza de la zona, terrenos organizados donde se permite la caza con ciertas reglamentaciones, y que durante su traslado se hayan escapado, ya sea de un camión o de un barcaza que atraviesa el río. No obstante, estos ciervos no pueden haber cruzado el Paraná por sus propios medios.

Axis, la especie de los ciervos que deambulan por Rosario y que fueron declarados como plagas en Corrientes

El animalito protagonista de la película Bambi es un ciervo Axis, la misma especie que se pudo ver esta semana en las calles rosarinas. Este espécimen es oriundo del Sudeste Asiático, particularmente de los países India, Sri Lanka y Nepal. Marrón con manchas blancas, el ciervo axis tiene un adorable aspecto, pero nunca hay que olvidarse que es un animal salvaje, que no debería circular en las zonas urbanas.

Al preguntarle por el origen de esta especie, Beba ironiza: “Estos animales no pudieron cruzar el océano, su origen es Asia”. En Argentina fueron introducidos con fines de entretenimiento, para la caza deportiva, y hoy en día estos especímenes están presentes en 10 provincias. No obstante, como los ciervos axis no son una especie local y no tienen un depredador natural, comenzó a generarse una superpoblación de esta especie. Además, los axis comenzaron a competir con los ciervos argentinos por las pasturas.

ciervo axis.png

En ese sentido, en alguna provincias los ciervos axis comenzaron a percibirse como una “amanaza” al ecosistema. Por ejemplo, en Corrientes esta especie exótica está en vías de ser declarada como una “plaga”, ya que la sobrepoblación de axis genera un efecto perjudicial en el sistema productivo.

Por otro lado, los tres ciervos axis que se encuentran en la reserva MundoAparte no podrán ser liberados, ya que al no ser una especie nativa, no podrán se podrán reinsertar, deberán vivir en cautiverio.