La Capital | La Ciudad | delivery

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

15 de marzo 2026 · 06:30hs
La competencia por el negocio del delivery promete ser cada vez más dura. Pedidos Ya tiene una fuerte presencia territorial y acuerdos con muchos restaurantes. 

La competencia por el negocio del delivery promete ser cada vez más dura. Pedidos Ya tiene una fuerte presencia territorial y acuerdos con muchos restaurantes. 

El anuncio del desembarco próximo de Uber Eats en Rosario y la reciente llegada de Mercado Delivery podrían reconfigurar el servicio de delivery en la ciudad. Hoy el mercado es ampliamente dominado por Pedidos Ya, seguido de lejos por Rappi, pero los dos nuevos actores vienen con espalda como para discutir el reparto de la torta.

Luego de un intento fallido en Buenos Aires en 2020, Uber, la multinacional que ya opera en Argentina con su app de transporte de personas (en Rosario sigue siendo ilegal) volvió a la carga para meterse en la competencia por el servicio que tiene un mercado muy consolidado. Sin fecha todavía, la plataforma de origen estadounidense tiene un plan que incluye a Rosario, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

>> Leer más: Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

La torta

La competencia promete ser cada vez más dura. Pedidos Ya tiene una fuerte presencia territorial y acuerdos con muchos restaurantes. La mayoría de los consultados cree que su participación llega al 75b%, con acuerdos de exclusividad con marcas importantes. Le sigue Rappi, que tiene una porción del mercado menor cercana al 20v% y es fuerte sólo en algunas zonas, más que nada en el norte y el sur de la ciudad.

A ellos se sumó recientemente Mercado Libre, que incorporó las compras gastronómicas a través de su plataforma enlazada a Mercado Pago y hoy tiene un tímido 5 %, ya que recién empieza a asomarse. Actualmente, sus cadetes pueden distinguirse por llevar las mochilas violetas de Cabify Logistics, producto de un entendimiento entre ambas plataformas.

"Pedidos Ya es el amo y señor. Los clientes sólo piden en Rappi si hay una promoción y sólo piden en Mercado Libre si hay cupones. Ambos corren con desventaja, ya que Rappi tiene pocos locales y Mercado Delivery está únicamente en el centro, por lo que marcas que tienen sucursales repartidas en la ciudad no se suman a su plataforma", cuenta uno de los socios de una cadena de hamburguesas rosarina líder.

Los acuerdos varían mucho según cada restaurante y la cantidad de puntos de venta que tenga. "Dependen de la marca y de la cara del dueño", ironiza un actor del rubro, acostumbrado a negociar con los duros representantes de la plataforma. Es que en Pedidos Ya las comisiones pueden ir desde un 16 % al 30 %, siendo las tarifas más bajas reservadas para quienes hacen contratos de tener sólo esa app en sus negocios. En Rapp,i van de 15 a 28%. En tanto, Mercado Delivery está ofreciendo arreglos de 24 % más impuestos.

>> Leer más: Delivery bajo la lupa: pros y contras de trabajar con las aplicaciones

El delivery

¿Qué rubros son los que más están volcados a delivery? "Las más exitosas históricamente han sido las comidas confort food, fáciles de comer". "Estamos hablando de pizzas, hamburguesas, sushi, empanadas, comida mexicana y helado", cuenta Reinaldo Bacigalupo, de Grupo 83, que tiene en su cartera marcas dedicadas a los rubros que él mismo menciona. A esa lista podrían sumarse las comidas elaboradas, como platos de bodegón, pastas y minutas, entre otras.

En cuanto al mix de salida entre salón y delivery, Bacigalupo lo ubica en el 30 % o 40 %. "Depende de la marca y la locación. No es lo mismo tener un local en el centro, donde la venta por app es voraz, que en zona norte o sur donde no está tan desarrollada Pedidos Ya", cuenta el hamburguesero que prefirió mantener el anonimato. Y un heladero artesanal con más de una decena de puntos de venta aporta que, en su caso, representa el 15 % del total facturado.

Esta proporción se fue modificando en los últimos años de forma cíclica: en la pandemia, con las limitaciones al movimiento y casi todo el mundo en su casa, creció exponencialmente el uso de las app. Luego del Covid bajó mucho por la vuelta de la gente a la calle. Pero después volvió a crecer.

"Hoy está caro pedir, por lo cual sólo es conveniente cuando uno paga las suscripciones a las plataformas", se ahorra los envíos y tiene descuentos. "El packaging y las comisiones hacen que muchos comercios tengan precios más caros en las apps que en sus locales o, lo que es casi lo mismo, mucha promoción si vas y retirás en el lugar, tipo take away", sintetiza la cabeza de Grupo 83.

>> Leer más: Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Competencia

¿Cómo impacta en el negocio, tanto para usuarios como para gastronómicos, la llegada de nuevos jugadores? "Creo que la competencia es buena. Mi opinión es que las apps son necesarias. Pero hay plataformas que no entienden que no son operativamente competitivas", dispara el heladero, que tiene un acuerdo de exclusividad con una de ellas.

Bacigalupo comparte esa visión: "Siempre el gran ganador de estos casos es el cliente. Cuando vuelve una marca importante como Glovo, o cuando Rappi tiene de vuelta tracción en el interior, empiezan la compulsa de precios, los descuentos, y los subsidios", afirmó.

En tanto, cree que también eso hace que empiecen las disputas por la exclusividad de los locales nuevamente, y las bonificaciones. "En esos tira y afloja nos beneficiamos todos. Bajan las comisiones, y los que hoy están cómodos tienen que volver a seducir a los restaurantes", manifestó.

Las apps

El hamburguesero es más apocalíptico: para él, la ecuación para los locales va a seguir siendo igual. "Es uno más. La gente migra de app sólo por precio", pero "la velocidad también es un factor". Si una app demora el pedido 20 minutos y en otra es de 50, mas allá del precio la gente vuelve a la más rápida", explicó.

Y agregó: "La gente quiere comer, que le llegue rápido, y saber dónde está el cadete para esperar y bajar a buscarlo".

"Son todas cosas que un delivery propio no tiene, y Pedidos Ya en eso es buena. Nuestras aplicaciones propias de las marcas, por más bien que funcionen, igual siempre van detrás de las de ellos. Por eso nadie los puede tocar", apuntó.

De todos modos, todo puede pasar. En Buenos Aires, Rappi está creciendo ante Pedidos Ya, y la proporción hoy es de 70 % a 30 %. ¿Cómo hizo? "Llamando a las grandes marcas una por una para hacer acuerdos de exclusividad, después las chicas caen solas. Pero acá ni Mercado Libre pudo. ¿Quién no tiene la app de ellos instalada? Bueno, la gente quizás lo asocia con comprar un televisor, no sé si con pedir un helado", apuntó.

La explicación es sencilla: "Es una marca local, y eso siempre le da ventaja frente a las que vienen de afuera, que tienen que invertir siempre más en Buenos Aires al principio", reflejó Bacigalupo. La pelea está que arde y cada vez son más los jugadores que se quieren llevar un pedazo de la torta.

Noticias relacionadas
Marcela Prado, la rosarina fundadora y directora de AB Group Shipping.

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Infancias en riesgo. 

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

El cielo tendrá algunas nubes pasajeras, pero el tiempo estará muy agradable en la ciudad durante el domingo.

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Graciela Nívoli, hermana de Mario, forma parte del Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo en Rosario

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Lo último

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Banco Macro acelera el crédito en dólares para inversiones del agro e individuos

Banco Macro acelera el crédito en dólares para inversiones del agro e individuos

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Por Nicolás Maggi
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Ovación
Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Central: Almirón valoró el doble esfuerzo, en un partido en que el equipo dio todo ante Banfield

Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Policiales
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

La Ciudad
Ricardo El Grande Bontempi: No hay persona que no me salude en Arroyito

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Ricardo "El Grande" Bontempi: "No hay persona que no me salude en Arroyito"

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro