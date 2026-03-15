Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

La competencia por el negocio del delivery promete ser cada vez más dura. Pedidos Ya tiene una fuerte presencia territorial y acuerdos con muchos restaurantes.

El anuncio del desembarco próximo de Uber Eats en Rosario y la reciente llegada de Mercado Delivery podrían reconfigurar el servicio de delivery en la ciudad. Hoy el mercado es ampliamente dominado por Pedidos Ya, seguido de lejos por Rappi , pero los dos nuevos actores vienen con espalda como para discutir el reparto de la torta .

Luego de un intento fallido en Buenos Aires en 2020, Uber, la multinacional que ya opera en Argentina con su app de transporte de personas (en Rosario sigue siendo ilegal) volvió a la carga para meterse en la competencia por el servicio que tiene un mercado muy consolidado. Sin fecha todavía, la plataforma de origen estadounidense tiene un plan que incluye a Rosario, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) .

La competencia promete ser cada vez más dura. Pedidos Ya tiene una fuerte presencia territorial y acuerdos con muchos restaurantes. La mayoría de los consultados cree que su participación llega al 75b%, con acuerdos de exclusividad con marcas importantes . Le sigue Rappi, que tiene una porción del mercado menor cercana al 20v% y es fuerte sólo en algunas zonas , más que nada en el norte y el sur de la ciudad.

A ellos se sumó recientemente Mercado Libre, que incorporó las compras gastronómicas a través de su plataforma enlazada a Mercado Pago y hoy tiene un tímido 5 %, ya que recién empieza a asomarse. Actualmente, sus cadetes pueden distinguirse por llevar las mochilas violetas de Cabify Logistics, producto de un entendimiento entre ambas plataformas.

"Pedidos Ya es el amo y señor. Los clientes sólo piden en Rappi si hay una promoción y sólo piden en Mercado Libre si hay cupones. Ambos corren con desventaja, ya que Rappi tiene pocos locales y Mercado Delivery está únicamente en el centro, por lo que marcas que tienen sucursales repartidas en la ciudad no se suman a su plataforma", cuenta uno de los socios de una cadena de hamburguesas rosarina líder.

Los acuerdos varían mucho según cada restaurante y la cantidad de puntos de venta que tenga. "Dependen de la marca y de la cara del dueño", ironiza un actor del rubro, acostumbrado a negociar con los duros representantes de la plataforma. Es que en Pedidos Ya las comisiones pueden ir desde un 16 % al 30 %, siendo las tarifas más bajas reservadas para quienes hacen contratos de tener sólo esa app en sus negocios. En Rapp,i van de 15 a 28%. En tanto, Mercado Delivery está ofreciendo arreglos de 24 % más impuestos.

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El delivery

¿Qué rubros son los que más están volcados a delivery? "Las más exitosas históricamente han sido las comidas confort food, fáciles de comer". "Estamos hablando de pizzas, hamburguesas, sushi, empanadas, comida mexicana y helado", cuenta Reinaldo Bacigalupo, de Grupo 83, que tiene en su cartera marcas dedicadas a los rubros que él mismo menciona. A esa lista podrían sumarse las comidas elaboradas, como platos de bodegón, pastas y minutas, entre otras.

En cuanto al mix de salida entre salón y delivery, Bacigalupo lo ubica en el 30 % o 40 %. "Depende de la marca y la locación. No es lo mismo tener un local en el centro, donde la venta por app es voraz, que en zona norte o sur donde no está tan desarrollada Pedidos Ya", cuenta el hamburguesero que prefirió mantener el anonimato. Y un heladero artesanal con más de una decena de puntos de venta aporta que, en su caso, representa el 15 % del total facturado.

Esta proporción se fue modificando en los últimos años de forma cíclica: en la pandemia, con las limitaciones al movimiento y casi todo el mundo en su casa, creció exponencialmente el uso de las app. Luego del Covid bajó mucho por la vuelta de la gente a la calle. Pero después volvió a crecer.

"Hoy está caro pedir, por lo cual sólo es conveniente cuando uno paga las suscripciones a las plataformas", se ahorra los envíos y tiene descuentos. "El packaging y las comisiones hacen que muchos comercios tengan precios más caros en las apps que en sus locales o, lo que es casi lo mismo, mucha promoción si vas y retirás en el lugar, tipo take away", sintetiza la cabeza de Grupo 83.

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Competencia

¿Cómo impacta en el negocio, tanto para usuarios como para gastronómicos, la llegada de nuevos jugadores? "Creo que la competencia es buena. Mi opinión es que las apps son necesarias. Pero hay plataformas que no entienden que no son operativamente competitivas", dispara el heladero, que tiene un acuerdo de exclusividad con una de ellas.

Bacigalupo comparte esa visión: "Siempre el gran ganador de estos casos es el cliente. Cuando vuelve una marca importante como Glovo, o cuando Rappi tiene de vuelta tracción en el interior, empiezan la compulsa de precios, los descuentos, y los subsidios", afirmó.

En tanto, cree que también eso hace que empiecen las disputas por la exclusividad de los locales nuevamente, y las bonificaciones. "En esos tira y afloja nos beneficiamos todos. Bajan las comisiones, y los que hoy están cómodos tienen que volver a seducir a los restaurantes", manifestó.

Las apps

El hamburguesero es más apocalíptico: para él, la ecuación para los locales va a seguir siendo igual. "Es uno más. La gente migra de app sólo por precio", pero "la velocidad también es un factor". Si una app demora el pedido 20 minutos y en otra es de 50, mas allá del precio la gente vuelve a la más rápida", explicó.

Y agregó: "La gente quiere comer, que le llegue rápido, y saber dónde está el cadete para esperar y bajar a buscarlo".

"Son todas cosas que un delivery propio no tiene, y Pedidos Ya en eso es buena. Nuestras aplicaciones propias de las marcas, por más bien que funcionen, igual siempre van detrás de las de ellos. Por eso nadie los puede tocar", apuntó.

De todos modos, todo puede pasar. En Buenos Aires, Rappi está creciendo ante Pedidos Ya, y la proporción hoy es de 70 % a 30 %. ¿Cómo hizo? "Llamando a las grandes marcas una por una para hacer acuerdos de exclusividad, después las chicas caen solas. Pero acá ni Mercado Libre pudo. ¿Quién no tiene la app de ellos instalada? Bueno, la gente quizás lo asocia con comprar un televisor, no sé si con pedir un helado", apuntó.

La explicación es sencilla: "Es una marca local, y eso siempre le da ventaja frente a las que vienen de afuera, que tienen que invertir siempre más en Buenos Aires al principio", reflejó Bacigalupo. La pelea está que arde y cada vez son más los jugadores que se quieren llevar un pedazo de la torta.