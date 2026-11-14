Primera Nacional: todo lo que hay que saber del Reducido en busca del ascenso

Este sábado comenzará la actividad con cinco partidos correspondientes a los octavos de final en busca del salto a primera. Horarios y dónde se pueden ver

Primera Nacional. Colón recibirá en su estadio, en Santa Fe, a Midland. El encuentro comenzará a las 18.

El Reducido de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en una extensa jornada que contará con cinco partidos correspondientes a los octavos de final. Un fin de semana a pleno, lleno de emociones e ilusiones de miles de hinchas, y para seguir cada uno de los encuentros se puede hacer a través de LPF Play. Un detalle: se debe contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 por mes.

El primer enfrentamiento del día se llevará a cabo a las 15, cuando Atlanta, que terminó segunda en la zona B, reciba a Estudiantes de Caseros. Solo una hora después, a las 17, será el turno de Temperley, que jugará en su estadio contra Ciudad de Bolívar.

La actividad en el Reducido de la Primera Nacional continuará con el enfrentamiento que se disputará en Santa Fe entre Colón y Midland (a las 18). El Sabalero, que en 2021 consiguió su primer título en primera al consagrarse en la Copa de la Liga, va en busca del tan ansiado ascenso luego de tres años en la Primera Nacional.

Finalmente, a las 19 Deportivo Madryn, que el año pasado estuvo a detalles de conseguir el ascenso a la primera división, recibirá a Deportivo Maipú, mientras que a las 20 iniciará el último encuentro de la jornada cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrente en su estado a Almirante Brown.

Un domingo a pura acción

En lo que respecta a la actividad del domingo, Morón recibirá a Colegiales a las 15, mientas que Ferro hará lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta a las 20.30.

La localía es clave en el Reducido de la Primera Nacional, ya que aquellos que jueguen en condición de local avanzarán en caso de empate por tener ventaja deportiva.

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Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán este domingo, a las 17, en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba para definir el primer ascenso a la primera.

Godoy Cruz clasificó gracias al primer puesto que consiguió en la zona A, donde alcanzó los 66 puntos, mientras que Tristán Suárez lideró en la zona B con 64 unidades.