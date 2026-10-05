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Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

5 de octubre 2026 · 17:14hs
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Los trapitos

Foto: La Capital / Archivo.

Los trapitos, un tema que vuelve a captar la atención ante la posibilidad de que desembarque en Rosario la delegación de un sindicato de la actividad.

El Boletín Oficial de Santa Fe correspondiente a este lunes 5 de octubre promulgó la ley 14.486 por la que se aprobó la prohibición en todo el territorio de la provincia de toda conducta o actividad relacionada al cuidado de vehículos en la vía pública. Con esta normativa vigente en toda la provincia, de ahora en más, se deberá atravesar un paso fundamental en Rosario. Como dicta la propia ley, es imprescindible que cada ciudad adhiera o no, total o parcialmente y para ello es necesario que el Concejo Municipal apruebe una ordenanza al respecto. Fuentes consultadas indicaron que el Ejecutivo enviaría su propio mensaje al parlamento local el próximo 15 de este mes.

En paralelo, el Palacio Vasallo tiene en carpeta varios proyectos de concejales de diversos bloques como el edil libertario Juan Pedro Aleart que había propuesto su prohibición al igual que el edil socialista-pullarista Federico Lifschitz.

También quedaron en carpeta otras iniciativas de otras extracciones parlamentarios con una visión más inclusiva de la actividad: se había planteado desde un registro de trapitos, hasta la formación de cooperativas, pasando por el aporte de una contribución regulada de los automovilistas.

Si se aprueba la media sanción en Senadores, la actividad de cuidacoches quedará prohibida con sanciones y hasta penas de arresto. El Concejo de Rosario deberá sancionar una ordenanza adhiriendo a la norma.

Si se aprueba la media sanción en Senadores, la actividad de cuidacoches quedará prohibida con sanciones y hasta penas de arresto. El Concejo de Rosario deberá sancionar una ordenanza adhiriendo a la norma.

A la espera

Pero lo que suena por los pasillos del Palacio de los Leones cada vez más fuerte, es que el propio intendente Pablo Javkin enviará su propio proyecto de adhesión al Palacio Vasallo para su aprobación.

El Boletín tiene a la 14.486 en la cabecera y su promulgación lleva las rúbricas del propio gobernador Maximiliano Pullaro y también de su ministro de gobierno Fabián Bastía.

Lo que hay que recordar que esta norma da un marco jurídico y normativo pero hace falta un paso imprescindible: son los municipios y comunas quienes deberán adherir a la normativa de manera explícita y taxativa.

El 17 de septiembre pasado el Senado santafesino, aprobó el proyecto del senador por Rosario Ciro Seisas y con ello convirtió en ley la propuesta que fue modificada y "resistida" por sectores de Diputados que dilataron su tratamiento y hasta le introdujeron cambios. Todo ello, con el telón de fondo de una fuerte resistencia, entre otras instituciones del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto "regulación y ordenamiento de la actividad".

Diputado había ensayado la creación de cargos específicos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para hacerse cargo de estas contravenciones. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y se confirmó en la cámara alta el proyecto de Seisas.

Alcances

Cuidar un auto queda prohibida en todo el territorio santafesino, así dice la 14.486. Esto será una contravención con diferentes sanciones en forma gradual: ofrecer el servicio de cuidado, lavado o retribución de vehículos sin autorización en zonas prohibidas se penalizará con 2 a 10 días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar del hecho. En caso de reincidencia, se prevén penas de arresto de 10 a 20 días.

Y para abordar la problemática social, se crean acciones tendientes a dar respuesta desde el Estado a quienes están en situación vulnerable.

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