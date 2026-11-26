El Concejo Municipal de Rosario se encamina a aprobar este jueves una ordenanza para prohibir la actividad de los cuidacoches en la ciudad, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y La Libertad Avanza. La iniciativa busca complementar la legislación provincial y dotar al municipio y al Ministerio de Seguridad de herramientas para intervenir en las zonas donde se registran mayores situaciones de violencia.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck , defendió la necesidad de avanzar con una normativa local y explicó que la ley provincial establece que los municipios deben adherir y dictar sus propias ordenanzas para prohibir la actividad. Según sostuvo, esa herramienta permitirá organizar operativos conjuntos entre las áreas de Control municipales y las fuerzas de seguridad provinciales.

"Nosotros necesitamos la prohibición porque hay una ley provincial que dice que los municipios tienen que adherirse y tienen que fijar su propia ordenanza para prohibir la actividad", señaló Schmuck. En ese sentido, remarcó que el objetivo es intervenir especialmente en los sectores de la ciudad donde se concentran los episodios más problemáticos.

Entre las zonas mencionadas por la titular del Concejo aparecen Pichincha, barrio Hospitales, el Paseo del Siglo, la costa, barrio Martin y el Paseo Pellegrini. También incluyó los alrededores de las canchas y los espacios donde se realizan recitales.

"Nosotros sabemos dónde están los violentos, la gente lo sabe", afirmó Schmuck, quien planteó que la prioridad será focalizar los controles en esos puntos para impedir que quienes ejercen situaciones de violencia puedan continuar desarrollando la actividad.

La concejala aclaró, sin embargo, que la problemática de los cuidacoches no es homogénea en toda la ciudad. Sostuvo que existen otras situaciones vinculadas con personas con consumos problemáticos, familias en situación de calle y vulnerabilidad social que requieren intervenciones de distintas áreas municipales y no exclusivamente de las fuerzas de seguridad.

>>Leer más: ¿Se aprueba la ordenanza para prohibir cuidacoches? Definen los libertarios

Las diferencias con el peronismo

Por su parte, el concejal Fabrizio Fiatti confirmó que el oficialismo logró acercar posiciones con La Libertad Avanza para avanzar con la prohibición. Según explicó, la prioridad del bloque era conseguir una norma que permitiera aplicar efectivamente la legislación provincial.

"Había un acuerdo natural posible con los sectores que se habían pronunciado varias veces a favor de la prohibición", indicó el edil.

Fiatti señaló que durante el debate también intentaron acercar posiciones con los distintos sectores del peronismo y Ciudad Futura, pero que no lograron avanzar porque, según su interpretación, no hubo propuestas concretas para discutir una alternativa.

En ese marco, tanto Fiatti como Schmuck cuestionaron la posición del peronismo y de Ciudad Futura, que no acompañaron activamente la discusión del proyecto. "No entiendo que ni Juan Monteverde ni ningún sector del peronismo se hayan sentado ni siquiera a debatir sobre el tema", expresó Schmuck., y comparó esa postura con la discusión sobre la regulación de Uber: "Uno puede tener posiciones diferentes, pero lo interesante es cuando uno genera intercambios que permitan hacer normas más eficaces".

La presidenta del Concejo también rechazó que el debate se reduzca a un cálculo electoral y sostuvo que la situación de los cuidacoches en determinados sectores de Rosario representa un problema cotidiano para vecinos y turistas. "Cuando hay temas que son importantes para los vecinos no puede haber un cálculo político de si esto te trae votos o no te trae votos", afirmó.

Fiatti, por su parte, sostuvo que la discusión pasa por asumir la responsabilidad de intervenir frente a una situación que, reconoció, no se resolverá de un día para el otro. "Las normas no modifican la realidad de un día para el otro, pero sí dan herramientas", planteó.

La discusión por las sanciones

Uno de los puntos que generó diferencias durante la negociación fue el sistema sancionatorio. Desde La Libertad Avanza habían anticipado reparos a acompañar ese apartado de la iniciativa, pero Schmuck defendió el esquema acordado y cuestionó la posibilidad de crear espacios municipales de detención para quienes incumplan la prohibición.

"Yo no puedo generar más alcaidías municipales o minicomisarías para arrestar trapitos", sostuvo. Para la presidenta del Concejo, la prioridad debe ser que las fuerzas de seguridad y de control tengan herramientas normativas para intervenir en los sectores más conflictivos, en lugar de sumar estructuras estatales destinadas a alojar detenidos durante períodos breves. "¿Para qué? ¿Para tenerlo dos días arrestado y que después vuelva? Hablemos de la efectividad", cuestionó.