El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario que reunió a casi mil personas

En la explanada de la terminal aérea se vivió una noche a pura música y solidaridad, palpitando la inauguración prevista para el 29 de diciembre

7 de diciembre 2025 · 18:23hs
El aeropuerto de Rosario celebró su aniversario de cara a la inauguración del 29 de diciembre. 

El aeropuerto de Rosario celebró su aniversario de cara a la inauguración del 29 de diciembre. 

En el marco del 85° aniversario del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, se realizó el primer festival solidario, un hecho inédito en la historia de la terminal aérea que convocó a cientos de personas, de cara a la inauguración prevista para el 29 de diciembre.

Con la presencia de cientos de vecinos, autoridades y representantes de la Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica (Faohp), se realizó el espectáculo electrosinfónico a cargo de New Beats. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos que serán íntegramente destinados a la Faohp.

“Estamos haciendo que el aeropuerto tome un rol distinto, más cercano a la sociedad, vinculando no sólo con los usuarios frecuentes sino también con todos los vecinos de Rosario, Funes y la región. Fortaleciéndose con más vinculación turística y con el ojo puesto en el crecimiento de las exportaciones. Estamos escribiendo una nueva página, con mucha expectativa puesta en el 29 de diciembre y entusiasmados en potenciar la conectividad y la logística” señaló el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.

El evento reunió a casi mil asistentes en un escenario único: la nueva terminal flexible —que será inaugurada en las próximas semanas y está en tiempo de descuento— y el área de estacionamiento más amplio y con capacidad aumentada.

“La inversión en el aeropuerto es parte de una política provincial que busca transformar la infraestructura en motor de desarrollo. Estamos hablando de recursos que se invierten en el AIR pero también en la ampliación de la Avenida Jorge Newbery. No hablamos solo de una obra: hablamos de garantizar que Santa Fe tenga la conectividad necesaria para crecer y competir en el mundo”.

La propuesta New Beats Electro Sinfónico Solidario fusionó la energía del rock nacional con arreglos de cuerdas, vientos y coro en versiones sinfónicas de Soda. La puesta incluyó músicos locales, solistas y agrupaciones corales, generando un show de gran impacto visual y sonoro.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 14.30.08

Renovación histórica

El 85° aniversario del Aeropuerto Islas Malvinas, encuentra a la terminal atravesando una etapa de modernización integral, con avances en la reconstrucción de la pista principal, ambas cabeceras, la instalación del nuevo sistema de balizamiento -que permitirá el aterrizaje de aeronaves en condiciones mínimas de navegación equiparando al AIR con Aeroparque y Ezeiza-, la ampliación de la nueva terminal flexible y la instalación de las mangas.

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, destacó: “Cada metro reconstruido de la pista refleja el compromiso de transformar al aeropuerto en una infraestructura moderna y segura. Esta obra no es sólo técnica: es un símbolo de futuro para Rosario y la región. Estamos trabajando con plazos exigentes, pero con la certeza de que la reapertura marcará un antes y un después en la conectividad de Santa Fe”.

Finalmente el gerente de la aeroestación, Juan Pío Drovetta, agregó: “Este aniversario nos encuentra trabajando para que Rosario cuente con un aeropuerto preparado para acompañar el desarrollo regional”.

Las obras avanzan a buen ritmo y ya supera el 85 % de ejecución para la renovación y rehabilitación de la pista. La reapertura está prevista para el 29 de diciembre, marcando un hito en la conectividad aérea y en la infraestructura estratégica de la provincia.

