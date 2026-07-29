La Capital | Política | Pablo Quirno

Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil tras el conflicto entre Milei y Lula

El canciller aseguró que las diferencias entre ambos "responden a cuestiones políticas e ideológicas" y afirmó que espera que el embajador retorne al país

29 de julio 2026 · 13:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El canciller buscó bajar la tensión diplomática por el cruce entre Javier Milei y Lula Da Silva

El canciller buscó bajar la tensión diplomática por el cruce entre Javier Milei y Lula Da Silva

Pablo Quirno descartó este miércoles una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil, luego de la escalada de tensión generada por las declaraciones cruzadas entre el presidente Javier Milei y su par brasileño Lula da Silva.

El canciller sostuvo que el conflicto no trascenderá el plano político y remarcó que el gobierno argentino mantendrá abiertos los canales institucionales con el principal socio comercial del país.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario buscó llevar tranquilidad sobre el vínculo bilateral: "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones".

Las declaraciones llegaron después de que el gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, por decisión del canciller Mauro Vieira, tras los cuestionamientos públicos de Milei hacia Lula.

En ese contexto, Quirno destacó la relación con el diplomático brasileño: "Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli y esperamos que, luego de estas consultas, retorne a la Argentina lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral".

El canciller consideró que la tensión entre ambos mandatarios pasa por otro plano: "Tenemos que enmarcar este episodio en una serie de hechos que vienen ocurriendo por diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula. Vemos el mundo de una manera totalmente diferente".

En esa línea, remarcó: "Hay una diferencia muy grande del lado de Argentina, que no elevó este tema al nivel institucional. Separamos el carril político e ideológico del carril institucional".

Además, aseguró que el gobierno no responderá a las declaraciones realizadas por el presidente brasileño ni por integrantes de su administración.

>> Leer más: Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Quirno vinculó la tensión con el escenario electoral en Brasil

Durante la entrevista, el ministro también hizo referencia al contexto político brasileño y vinculó el enfrentamiento entre ambos gobiernos con las próximas elecciones presidenciales.

"Hay una contienda electoral que queremos que salga de una manera y ellos de otra", expresó. De esa forma, aludió al respaldo político de Javier Milei a Flavio Bolsonaro frente a la candidatura de Lula da Silva.

Quirno también cuestionó el rumbo político del gobierno brasileño: "Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde".

El funcionario consideró que la participación de Milei en un acto partidario en apoyo al espacio del candidato opositor debe analizarse dentro del marco de las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

"Ese es el marco de la discusión. El presidente participó de un acto partidario y evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil. No vale la pena entrar en la situación de quién dijo esto o quién dijo lo otro", manifestó.

Por último, el canciller recordó que los cruces entre los gobiernos de ambos países no son nuevos: "Acá pasamos del 'no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país', y Brasil lo hizo. Olvidémonos de este gobierno; en su momento también se llevaron mal los gobiernos de Alberto Fernández y de Bolsonaro. Evidentemente hay una diferencia ideológica muy marcada".

Noticias relacionadas
La expresidenta Cristina Fernández piensa presentarse en las PASO

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Victoria Villarruel y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse con dureza en las redes sociales. Esta vez, sobre los sueldos de los senadores y los diputados. 

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Pullaro, Frigerio y Llaryora reivindicaron el rol de la Región Centro en el entramado productivo de la Argentina.

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Lo último

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Empleados civiles y militares advirtieron que no tienen servicio en Rosario por una deuda multimillonaria de Osfa
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ovación
Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17
Ovación

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

El bono extraordinario de Newells ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

El bono extraordinario de Newell's ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

Policiales
Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

La Ciudad
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú
Política

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
La Ciudad

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes
Politica

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte
La Ciudad

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario
Policiales

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años
La ciudad

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican
Economía

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño