Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil tras el conflicto entre Milei y Lula

El canciller aseguró que las diferencias entre ambos "responden a cuestiones políticas e ideológicas" y afirmó que espera que el embajador retorne al país

El canciller buscó bajar la tensión diplomática por el cruce entre Javier Milei y Lula Da Silva

Pablo Quirno descartó este miércoles una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil , luego de la escalada de tensión generada por las declaraciones cruzadas entre el presidente Javier Milei y su par brasileño Lula da Silva.

El canciller sostuvo que el conflicto no trascenderá el plano político y remarcó que el gobierno argentino mantendrá abiertos los canales institucionales con el principal socio comercial del país.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario buscó llevar tranquilidad sobre el vínculo bilateral: "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones ".

Las declaraciones llegaron después de que el gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, por decisión del canciller Mauro Vieira, tras los cuestionamientos públicos de Milei hacia Lula.

En ese contexto, Quirno destacó la relación con el diplomático brasileño: "Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli y esperamos que, luego de estas consultas, retorne a la Argentina lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral".

El canciller consideró que la tensión entre ambos mandatarios pasa por otro plano: "Tenemos que enmarcar este episodio en una serie de hechos que vienen ocurriendo por diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula. Vemos el mundo de una manera totalmente diferente".

En esa línea, remarcó: "Hay una diferencia muy grande del lado de Argentina, que no elevó este tema al nivel institucional. Separamos el carril político e ideológico del carril institucional".

Además, aseguró que el gobierno no responderá a las declaraciones realizadas por el presidente brasileño ni por integrantes de su administración.

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Quirno vinculó la tensión con el escenario electoral en Brasil

Durante la entrevista, el ministro también hizo referencia al contexto político brasileño y vinculó el enfrentamiento entre ambos gobiernos con las próximas elecciones presidenciales.

"Hay una contienda electoral que queremos que salga de una manera y ellos de otra", expresó. De esa forma, aludió al respaldo político de Javier Milei a Flavio Bolsonaro frente a la candidatura de Lula da Silva.

Quirno también cuestionó el rumbo político del gobierno brasileño: "Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde".

El funcionario consideró que la participación de Milei en un acto partidario en apoyo al espacio del candidato opositor debe analizarse dentro del marco de las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

"Ese es el marco de la discusión. El presidente participó de un acto partidario y evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil. No vale la pena entrar en la situación de quién dijo esto o quién dijo lo otro", manifestó.

Por último, el canciller recordó que los cruces entre los gobiernos de ambos países no son nuevos: "Acá pasamos del 'no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país', y Brasil lo hizo. Olvidémonos de este gobierno; en su momento también se llevaron mal los gobiernos de Alberto Fernández y de Bolsonaro. Evidentemente hay una diferencia ideológica muy marcada".