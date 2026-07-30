Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Un estudio jurídico impulsó la primera resolución favorable a nivel local para completar el trámite a pesar de los nuevos límites de la ley Tajani

A más de un año de la implementación de restricciones para acceder a la ciudadanía italiana en Argentina, una familia de Rosario consiguió completar el trámite gracias a una resolución judicial inédita en la ciudad . La solicitud se remonta a un período de tiempo previo a la sanción de la ley Tajani , que actualmente limita el ejercicio de ese derecho.

El especialista en genealogía Hernán González confirmó que el fallo de primera instancia arrojó el "primer resultado a favor" a nivel local entre quienes buscan el reconocimiento después de la reforma de marzo de 2025 que excluyó a muchos descendientes. La decisión se dio a conocer mientras Tribunal de Justicia de la Unión Europea se prepara para analizar la validez constitucional de la normativa.

Desde el estudio jurídico a cargo del reclamo indicaron que el veredicto en Génova "no cuestiona la ley, sino que admite una excepción" a la hora de aplicarla. "Nosotros pudimos demostrar que la familia tuvo intención de tener un trámite presentado, pero el sistema de turnos claramente no arrojaba fechas y no pudieron hacerlo", comentó uno de los asesores legales a través de LT8 .

Según explicó González, el juez a cargo de analizar el caso convalidó el planteo en base a la documentación que reunieron los postulantes para probar que no tenían la posibilidad de cumplir con el procedimiento legal en tiempo y forma. De esta manera, dispuso que Italia debe reconocer la ciudadanía de quienes habían tratado de pedirla antes de que entraran en vigencia las restricciones actuales .

El asesor legal sostuvo que este tipo de demandas se enmarcan en una segunda vía de acción judicial alrededor del conflicto, mientras que la primera se refiere a la discusión sobre la validez de la ley Tajani. "¿Qué pasa con aquellos que durante 10 o 12 años no pudieron presentar su trámite porque el sistema no arrojaba turnos?", se preguntó a la hora de definir su postura.

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El representante del estudio jurídico rosarino consideró que aquella falla administrativa dejó una puerta abierta para acceder a la ciudadanía a pesar de la reforma restrictiva que se hizo hace casi un año y medio. En cuanto a este caso puntual, comentó: "Logramos demostrar que el Estado italiano puso una fecha con día y horario, cuando, de golpe, un derecho adquirido no tenía validez".

Mientras tanto, el régimen vigente desde principios de 2025 excluye a una gran cantidad de argentinos de iniciar el trámite para otener el reconocimiento oficial. Actualmente, el sistema sólo permite la presentación de hijos y nietos de personas nacidas en Italia.

¿Qué pasa con la ley Tajani y la ciudadanía italiana?

González apuntó que la normativa sigue siendo cuestionada en la península y pronto será analizada por uno de los máximos tribunales europeos en Luxemburgo. "La decisión de la Corte Constitucional se tomó muy bien", explicó.

El asesor legal rosarino aseguró que la ley Tajani fue una "reacción ante el colapso administrativo y judicial por la cantidad de presentaciones" para obtener la ciudadanía en los últimos años. En cuanto a las demandas que vinieron después, apntó: "El centro del reclamo es justamente que yo adquirí un derecho cuando naci y hoy el Estado italiano pretende desconocerlo".

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El especialista en genealogía recordó que Argentina es el segundo país con más trámites solicitados en el mundo, sólo superado por Brasil. Después le siguen Esados Unidos y Alemania.

Según comentó el asesor legal, la falta de atención en los consulados es uno de los principales motivos de los juicios para esquivar las restricciones vigentes desde marzo de 2025. Por otra parte se acumulan las demandas vinculadas a los casos de mujeres que tuvieron hijos antes de 1948 en la línea de descendencia familiar.