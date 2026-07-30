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Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento

La medida de fuerza del 3 de agosto se cumplirá en todo el país y coincide con la huelga lanzada por los maestros de escuelas públicas

30 de julio 2026 · 11:57hs
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Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral. 

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Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro este lunes 3 de agosto para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza impactará en las actividades de las facultades y escuelas medias de la Universidad Nacional de Rosario y coincidirá con la jornada de protesta lanzada por los maestros de escuelas públicas.

La huelga en las casas de altos estudios fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la que pertenece la el gremio que representa a los profesores de la UNR (Coad). Bajo la consigna de la defensa de la educación pública, la docencia reclama la aplicación de la ley de financiamiento, sobre la cual se expuso en junio la Corte Suprema obligando al gobierno al cumplimiento parcial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el restablecimiento de la paritaria nacional. Además, los gremios expresan su rechazo al proyecto de ley de libertad educativa.

La medida afectará a todos los niveles educativos de la UNR y coincidirá con el paro de los maestros de escuelas pùblicas lanzado por la Conadu en todo el país, al cual adhiere el sindicato local (Amsafé), que rechazó recientemente el aumento propuesto desde el gobierno provincial para el segundo semestre del año.

Los motivos del paro universitario

El titular de Coad, Federico Gayoso ratificó la adhesión de la docencia rosarina al paro nacional. El dirigiente explicó que "todo indica que el sueldo de julio vendrá exactamente igual que el mes pasado, es decir que el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario y la cautelar ordenada por la justicia", frente a lo cual consideró que se se endurecerá el plan de lucha de los gremmios

En junio pasado, la Corte Suprema confirmó la cautelar presentada por los rectores para que el gobierno naconal cumpla con los artículos 5 y 6 de la ley de financimiento, que recomponen salarios y actualizan montos de las bechas estudiantiles, la gestión de Javier Milei aún no dio señalaes de acatar la medida.

La docencia universitaria exigió que los porcentajes de aumento se liquiden con el mes de junio, sin embargo eso no sucediò.

Hace 10 días el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa abierta por el incumplimiento de la ley.

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