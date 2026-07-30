Netflix: el drama romántico de dos horas que hace delirar a la audiencia

La película, basada en una novela de Colleen Hoover, fue agregada recientemente a la plataforma y se destaca en el ranking

El drama emotivo, "A pesar de ti", está disponible en Netflix

Entre los últimos estrenos de julio, Netflix agregó una película conmovedora que ya se logró ubicar entre lo más visto. Se trata de una historia dramática y romántica basada en una novela de Collen Hoover que vale la pena conocer.

Su nombre es “A pesar de ti”, dura dos horas y está protagonizada por Allison Williams, Mckenna Grace, Mason Thames y Dave Franco. Dirigida por Josh Boone a partir de un guión de Susan McMartin, la propuesta sigue a una mujer que descubre un secreto devastador sobre su esposo después de que falleciera en un trágico accidente.

La película gira sobre los dramas familiares pero también deja espacio para que los personajes entablen nuevos vínculos y conozcan nuevas formas de ser felices después de la tragedia. Explora temas como la maternidad, la culpa, el duelo, el perdón y los nuevos comienzos.

De qué se trata “A pesar de ti”

La historia presenta un pantallazo al pasado donde los espectadores conocen a las dos parejas protagonistas. Morgan mantiene una relación con Chris, mientras que su hermana Jenny sale con Jonah. Aunque pareciera que de alguna manera están mal emparejados, Morgan queda embarazada y la historia se acelera hasta el presente.

En el presente, Clara, la hija de Morgan, ya es adolescente y tiene sus propias tensiones amorosas. Pero la normalidad de ambas familias se ve sacudida por un trágico accidente que destapa una traición.

A partir de allí, comienza una historia de duelo, perdón y reconstrucción de los lazos familiares, acompañada por la aparición de nuevos romances en escena y nuevas formas de seguir adelante.

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Trailer de “A pesar de ti”