Newell's no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Las ausencias por problemas físicos condicionaron a Frank Kudelka, que no logró armar un equipo competitivo y la Lepra perdió por 1 a 0

Los futbolistas de Newell's se retiran con resignación del campo de juego tras la derrota contra Independiente.

Con muchos inconvenientes, Newell's debió afrontar el partido en Avellaneda. Demasiados para un plantel corto. Sin los lesionados Gómez Mattar, Martín Ortega y Marcelo Esponda , sumado a la necesidad de preservar y enviar al banco, por la exigencia física del debut, a Cóccaro y Jerónimo Russo. Frank Kudelka rearmó el equipo con lo que tuvo a mano. No le dio resultado. La Lepra tuvo un pobre rendimiento, no generó ni una sola jugada de gol para completar los infortunios se retiraron con molestias Walter Mazzantti y Walter Núñez . La derrota, mínima, contra Independiente no se discute.

Fue justo que Newell’s haya culminado los primeros 45’ en desventaja. Hizo lo que pudo, que fue poco. No sostuvo nunca la pelota. Cada vez que la tuvo, la regaló con facilidad. Repitió pelotazos frontales para el Colo Ramírez, absorbido por Fedorco. Las veces que intentó tocarla, la entregó mal. Facundo Guch careció de socios para la elaboración. Sin asociación, el equipo de Kudelka debió ocuparse en replegarse y achicarle los espacios a los Diablos Rojos.

Reinatti alcanzó a manotear la peinada de Fedorco en un tiro de esquina a los 2’. La salvada del arquero fue un anuncio de lo que sucedería después. Independiente, sin un ataque avasallador, fue paciente y trató de acercarse con toques cortos por adentro o por afuera. La Lepra le cerró los caminos y mantuvo una mínima estabilidad atrás. Giannetti no se le despegó al peligroso Avalos.

La Lepra impidió que se le acerquen y el Rojo recién volvió a preocupar en otra pelota parada. Montiel ejecutó un córner, Valdez cabeceó y la pelota cruzó delante del arco rojinegro. Newell’s apenas llegó durante la etapa en esa habilitación de Mazzantti para el tiro de Ramírez que Rey contuvo con cierta dificultad.

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Newell’s se sostuvo con esfuerzo, pero dejó en evidencia que podía caerse en cualquier momento. No la manejó nunca y tampoco fue capaz de sacar una contra siendo vertical por los extremos. Y lo que se temía sucedió. Fedorco cortó con un anticipo, envió el centro bajo y Montiel reventó la red rojinegra.

Newell’s sufrió el impacto del gol y cerca estuvo de recibir otro. Reinatti lo impidió, tapando un remate de Zabala desde pocos metros.

A los problemas que traía la Lepra en la previa con los lesionados ausentes, se le agregaron las dolencias que sufrieron Núñez primero y Mazzantti después. El primero fue reemplazado por Thomas Ríos, antes del descanso; el segundo no salió a jugar el segundo tiempo.

El debut de Soñora

Con la salida de Mazzantti ingresó el debutante Alan Soñora, que fue a jugar de enganche, con Guch pasando a extremo derecho. Más allá del cambio de nombres, el equipo fue con voluntad para tratar de revertir el desarrollo y el marcador. Por lo menos, la pelota no rodó tanto en campo rojinegro. Hubo un poco más de asociaciones y ataques por afuera.

Josué Reinatti abre los brazos y les reclama a sus compañeros por no haber podido evitar el remate de Montiel. Marcelo Bustamante / La Capital

Kudelka metió a Cóccaro por Ramírez y a Russo por Guch. Buscó mayor vitalidad en el último tramo de la cancha. Russo fue a la posición de extremo izquierdo y Ríos a la derecha. La Lepra la manejó mayor tiempo. Siguió sin inquietar a Rey. Al menos Independiente decayó y perdió fuerza en ofensiva.

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Ni con otro 9

Para la última parte del encuentro, Kudelka puso a otro nueve, Francisco Scarpeccio, por Luciano. La idea no trajo nada provechoso. El problema principal pasó por la falta de fútbol. Sin construcción de juego, fue imposible dejar a un futbolista en posición de gol. Un tiro de Ríos desde afuera del área en los instantes finales fue el único intento.

La mochila repleta de problemas físicos fue una carga muy pesada para la Lepra que no logró sostener. El esfuerzo de la victoria en el debut dejó secuelas que no logró subsanar. Tendrá que intentarlo porque en pocos días se vendrá Boca.