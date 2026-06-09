El gobierno tacha prófugos: "Capturar a los más buscados es parte del plan de seguridad"

La vocera de la administración Pullaro destacó el programa de recompensas para encontrar a delincuentes luego de detener a Plin Acosta. "Los vamos a encontrar a todos", advierte

Destacó que en lo que va de la gestión se capturaron la mayoría sobre los que pesaban pedidos de detención con recompensa. “Es resultado de la política de seguridad sostenida por el gobernador Pullaro” , sostuvo.

El gobierno celebró la captura por la que ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos y lo tachó del cartel de los más buscados. “Los vamos a encontrar a todos” , desafió la vocera.

“En 23 meses capturamos a 17 prófugos de estas características”, afirmó Coudannes, quien atribuyó el resultado a “la política de seguridad robusta impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro”.

plin Plin Acosta, un nuevo capturado de la lista de prófugos que persigue la provincia

En ese sentido, sostuvo que “no podemos permitir que la violencia siga derramando sangre en la provincia”, y remarcó que las acciones desplegadas permitieron reducir significativamente los índices de homicidios.

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Además, la funcionaria en sus conferencias de prensa busca mostrar un contraste constante con la gestión anterior. Por eso comparó los registros actuales con los de años anteriores y señaló que, en lo que va de 2026, se contabilizaron 61 homicidios en la provincia, mientras que a la misma altura de 2023 se habían superado los 200 casos. “No vamos a dar ni un paso atrás porque este es el camino”, subrayó.

Acosta, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, permanecía prófugo y tenía pedido de captura vigente por causas vinculadas a asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.

Su detención se concretó durante la madrugada del lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la salida de un local bailable, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.