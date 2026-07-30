El uno x uno de Newell's: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

El arquero tapó remates de peligro y fue lo mejor de su equipo, como en el debut exitoso ante Talleres. A diferencia de ese partido, la Lepra perdió

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Newell's regresa de Avellaneda con una derrota por 1 a 0 ante Independiente. El funcionamiento de la Lepra defeccionó y existen pocas cosas para resaltar. Entre ellas la tarea de Lautaro Giannetti. El zaguero, una de las incorporaciones, se debatió con el goleador Gabriel Avalos y le ganó la pelea. No resultó suficiente para que su equipo obtenga al menos un empate.

Josué Reinatti 6: siempre bien ubicado. Sacó un cabezazo de Fedorco y un tiro a quemarropa de Zabala. Firme para cortar centros.

Franco Escobar 5: defendió con su experiencia. Ordenado y atento a ocupar su sector. Pasó poco al ataque.

Bruno Cabrera 4: inestable para marcar en su zona. Fue poco preciso en las salidas y eso complicó a su equipo.

Lautaro Giannetti 5,5:estuvo encima del paraguayo Avalos y casi no se la dejó tocar, especialmente por arriba.

Martín Luciano 5: perdió poco ante Maxi Gutiérrez. Fue firme en la marca en el uno contra uno.

Luca Regiardo 4,5: discontinuo en la contención en mitad de cancha. Le faltó mayor claridad en las entregas.

David Sotelo 4: poco certero en las entregas. Por su función, se necesitó que intervenga más en la distribución.

Walter Mazzantti 4: no logró ser profundo. Lo único positivo: una habilitación para Ramírez. Se retiró tras el primer tiempo con una molestia.

Facundo Guch 5: insinuó más de lo que consiguió, pero cuando encaró Newell's descansó un poco en la tarea de defender.

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Walter Núñez 3,5: falto de aceleración, no superó a sus marcadores. Debió irse a los 30' por un golpe.

Juan Ignacio Ramírez 4: la peleó muy solo arriba. No le entregaron ninguna pelota con precisión. Le costó imponerse ante Fedorco.

Ingresaron:

Thomás Ríos 4: fue absorbido por los defensores rivales, tanto cuando jugó por izquierda como por derecha.

Alan Soñora 4: intentó ser el receptor y generar juego. La pidió pero no se desprendió de ninguna pelota que produzca algo beneficioso

Matías Cóccaro 4: la peleó muy solo arriba. No le entregaron ninguna pelota con precisión. Le costó imponerse ante Fedorco.

Jerónimo Russo 4,5: le dio algo más de llegada por afuera, avanzando con determinación.

Francisco Scarpeccio -: tocó pocas pelotas y en esas acciones no la pudo sostener o que su equipo tenga mayor peso arriba.

El DT Frank Kudelka 4: su tarea estuvo recortada por la escasez de recursos para resolver las ausencias y los futbolistas que llegaron tocados. Esto tampoco le resta de responsabilidad. Su equipo no tuvo fútbol. Tampoco encontró los recursos ni las formas para arrimarse. La Lepra no dispuso acciones de peligro en el arco de Rey durante los 90'-