Helicóptero caído en San Juan: cómo recuerdan al piloto que trabajó en Rosario

Fernando Scabuzzo, jefe de Operaciones de UTV, dijo que Matías Valenzuela "era un profesional experimentado e integrante de la familia" de la empresa

Matías "Ronco" Valenzuela tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP, matrícula LV-KGR. A la vez, trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario.

El piloto Matías “Ronco” Valenzuela , una de las siete víctimas en la tragedia aérea de San Juan , estaba estrechamente vinculado en aspecto profesional a Rosario. Durante varios años integró el equipo que piloteó el helicóptero de la empresa UTV Aero Emergencias y participó en numerosos operativos de traslados de urgencia en esta región.

Fernando Scabuzzo, jefe de Operaciones de UTV Emergencias y extitular de la Brigada Aérea de la Policía de Santa Fe, compartió con Valenzuela esa tarea en Rosario durante muchos a tal punto que ambos llegaron a tejer un profundo lazo de amistad que llegó a acercar a ambas familias.

En declaraciones a LT8, Scabuzzo remarcó que más allá de la amistad que mantenía con Valenzuela hacía ocho años que volaban juntos y recordó una vivencia muy fuerte que le tocó en suerte hace pocos años al sufrir un siniestro.

“Valenzuela fue uno de los primeros pilotos de la empresa. Cuanto tuve un accidente en Pueblo Esther, donde me precipité con un helicóptero, Matías me rescató. Eso, en nuestro ambiente, tiene convierte en hermano de sangre de por vida”.

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“La noticia de su muerte fue devastadora para mí a nivel personal y para toda la familia de UTV. Valenzuela era una persona muy querida, más allá de ser un excelente profesional. Siempre daba un poco más en el cumplimiento del deber. Ayer, me llamaba gente que Valenzuela había rescatado tres o cuatro años atrás, preguntando si era verdad lo ocurrido”, rememoró Scabuzzo.

Bomberos de San Juan participan de las tareas de rescate y relevamiento en la zona donde se estrelló el helicóptero. Foto: Marcos Carrizo

El piloto subrayó que esa reacción de la gente “evidencia que donde fue Valenzuela, dejó una impronta. La familia de UTV se compone de pilotos, rescatistas y médicos. Somos un grupo pequeño, muy unido. Cuando recibimos la noticia ayer, el impacto fue tan grande, que me vi en la obligación de suspender el servicio. Ni el piloto, ni el rescatista ni el médico estaban ayer en condiciones de tomar una misión”.

“Consideré que los iba a poner en peligro porque ayer fue todo muy shockeante. Estamos acostumbrados a actuar en emergencias, pero nos golpea mucho cuando estamos del otro lado del mostrador”, subrayó.

Por qué pudo caer el helicóptero

Al ser consultado qué pudo haber desencadenado la tragedia en San Juan, Scabuzzo remarcó que en primer término, cuando aún faltan los resultados de pericias y de la investigación, “hay que ser muy cautelosos. Primero porque está trabajando la Junta de Accidentes. Segundo, en la aeronáutica hay ciento de cosas que pueden salir mal. Hay que esperar la palabra oficial”.

Scabuzzo se desempeñaba como jefe de Operaciones de UTV y conocía de cerca al piloto que murió en San Juan Foto: Facebook

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“Lo que puedo decir, con mi experiencia como piloto, es que el helicóptero era nuevo, tenía un equipamiento de última generación y era una aeronave muy segura. Además, Matías era un piloto con muchas horas de vuelo y uno de los pocos en el país habilitado para volar esa máquina”, destacó Scabuzzo.

El piloto rosarino estimó que “pudo haber un elemento externo que influyó para que todo terminara en tragedia. Intuyo que la meteorología no era buena. Había niebla, pudo haber ingresado en una capa de nubes. Los helicópteros no tienen cajas negras como los aviones. Las pericias se realizan de acuerdo con la impronta del motor, a la deformación de la estructura, de las palas, así se trata de reconstruir el vuelo. Seguramente, los peritos llegarán a una conclusión. Creo que fue una causa externa, no un problema de la máquina, ni negligencia de parte del piloto. Estimo que el mal tiempo habría influido”.

"Estoy muy dolido. Matías era parte de mi familia. Luciano Zalazar (Bombero Voluntario de Rosario) también es parte de UTV y también está dolido. Matías se quedaba mucho tiempo en la casa de Luciano porque era de Buenos Aires. Cuando estaba de guardia en Rosario compartíamos muchas cosas. Perdimos a siete personas que se dedicaban a salvar vidas. Esto nos toco muy de cerca. Va a ser muy difícil no escuchar su voz, sus comentarios, un tipo que estaba siempre contento, excelente compañero de trabajo", concluyó.