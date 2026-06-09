Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

La cita será el miércoles 17 de junio. Las obras llegan a su fin tras más de diez años de interrupciones por parte de distintas gestiones del gobierno nacional

El Monumento Nacional a la Bandera estrenará sus refacciones, a 11 años de la firma del primer contrato con el Estado nacional.

La promesa de fidelidad a la bandera que más de 33 mil alumnos desarrollarán este año en Rosario tendrán un escenario que no se veía desde hace más de diez años: el Monumento Nacional a la Bandera sin el obrador sobre avenida Belgrano, instalado para realizar trabajos de refacción y reacondicionamiento del emblema nacional pero que tuvieron demoras a lo largo de tres administraciones nacionales.

A fines de marzo, el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión para finalizar las obras en el Monumento a la Bandera, tareas que comenzaron hace más de una década. El primer paso fue pagar toda la deuda que el Estado nacional había contraído con Dyscon y poder así acelerar las obras.

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas luego de 11 años de idas y vueltas por falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tenga que detener las obras durante varios períodos desde su comienzo.

Cuándo se inauguran las refacciones del Monumento a la Bandera

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, adelantó que el miércoles 17 de junio, a las 9.30, se realizará la inauguración de las obras de refacción del Monumento a la Bandera.

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"Se hará ante miles de niños santafesinos que harán su promesa de lealtad a la bandera", adelantó el ministro de Obras Públicas, para sumar que la Fuente de las Proas quedará activa permanentemente y, a las 19 del mismo día, también se realizará el encendido de la nueva iluminación.

"Luego de más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y demoras por parte de la Nación, el gobierno provincial firmó un convenio y se hizo cargo no sólo de finalizar los trabajos para la puesta en valor del monumento, sino que también asumió la deuda preexistente con la empresa a cargo", sostuvo el funcionario. La deuda que menciona ascendía a 1.456 millones de pesos con la empresa contratista. Tras cancelarla, se invirtieron otros 2.600 millones de pesos para completar los trabajos.

Trabajos en el Monumento

Las obras para refaccionar el Monumento a la Bandera comprendieron distintos sectores. Entre las intervenciones más relevantes, se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauró la estructura que contiene a la llama votiva y los elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Además, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor, cuya ejecución había quedado inconclusa tras la paralización de los trabajos.

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En la Fuente de las Proas se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

Antes de la interrupción de la obra, la empresa Dyscon S.A. había avanzado sobre distintos sectores del complejo, con tareas en fachadas, solados y cielorrasos del Propileo, además de trabajos de restauración en luminarias, ánforas, esculturas de bronce, mástil, piezas de piedra, la Sala de Exposiciones, el Patio Cívico y el Atrio.