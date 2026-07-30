La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?

Alejandra Monteoliva, de visita en la Fundación Libertad, entre otras actividades. "Es importante contar cómo estamos", sostuvo. Resaltan la articulación entre la Nación, la provincia y la ciudad

La Ministra de Seguridad Nacional también mantuvo un encuentro con empresarios.

Monteoliva se reunió en Rosario con el Comando Unificado.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , participó de una reunión privada con empresarios convocados por la Fundación Libertad en el edificio Faro, frente al parque España. En una tribuna amena para los libertarios, apostó a resaltar el trabajo de la Casa Rosada para pacificar la ciudad.

El encuentro estuvo centrado en la seguridad pública, la experiencia del Plan Bandera y el impacto que tuvo la articulación entre la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario para reducir la violencia en la ciudad.

No obstante, en esta oportunidad Monteoliva no agendó citas con el gobernador Maximiliano Pullaro o con sus funcionarios, como tampoco con el intendente Pablo Javkin .

“Siempre hacer un seguimiento del Plan Bandera es una prioridad. Permanentemente visitamos el Comando Unificado y, en esta oportunidad, la intención es también reunirnos con distintos grupos empresarios y sectores productivos”, dijo apenas ingresó al edificio.

Seguridad en Rosario

Luego completó: “Es importante contar cómo estamos. Los resultados que estamos logrando en la provincia, como la reducción de homicidios, que es lo que le interesa conocer al sector empresarial”.

Si bien las autoridades nacionales abocadas a seguridad no arman públicamente olas de merecimientos respecto del Plan Bandera, se entra a una etapa electoral donde cada cual destacará su voluntad y trabajo por encima del resto. No está en agenda reunirse con autoridades provinciales, sí con fiscales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó un acto en Rosario el 3 de febrero de 2026 junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Horas antes, en medios locales, Monteoliva había profundizado sobre el motivo de reunirse con empresarios.

"La seguridad y el crecimiento económico van de la mano. Rosario hoy es una ciudad diferente y eso anima al productor local y al inversor. También al inversor extranjero", señaló.

Posteriormente, además de supervisar el trabajo del Comando Unificado, se reunió con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y con el fiscal coordinador federal, Matías Scilabra, para fortalecer la coordinación de las investigaciones contra las organizaciones narcocriminales.

La ministra llegó a la ciudad tras haber destacado en reiteradas oportunidades los resultados obtenidos en la lucha contra el delito.

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Meses atrás afirmó que “Rosario tiene otro rostro”, tras conocerse que la ciudad había cerrado enero de 2026 con la tasa de homicidios más baja de los últimos años.

Más recientemente sostuvo que “hay menos violencia y más control y presencia de nuestras fuerzas”, al defender el funcionamiento del Plan Bandera.