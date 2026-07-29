Una turista rusa se enamoró de Rosario, pero el hotel le dejó el peor recuerdo

La influencer Yana Tariverdieva disfrutó del río, los bodegones y los parques, pero denunció la desaparición de sus joyas y una insólita respuesta del alojamiento.

Una turista rusa visitó Rosario y, aunque quedó encantada con la ciudad, vivió una experiencia desastrosa en el hotel donde se hospedó . La joven relató lo ocurrido en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La influencer rusa Yana Tariverdieva estuvo en Rosario y registró los lugares que visitó y sus vivencias en la ciudad. Si bien disfrutó del río, los bodegones, los parques y hasta visitó La Siberia, la joven de 20 años contó que su experiencia en el hotel donde decidió alojarse, ubicado en Tucumán 1118, fue un desastre.

"Me duele mucho tener que publicar este video. Hasta último momento esperaba que el hotel resolviera la situación y no quería compartir algo tan negativo . Pero creo que es importante contar mi experiencia para que otras personas puedan tomar sus propias precauciones y no pasen por lo mismo. Ojalá ningún viajero tenga que vivir una situación así ", escribió la joven en el video que publicó en su Instagram relatando lo sucedido.

Yana contó que eligió el hospedaje por encontrarse en pleno centro y tener buenas reseñas. Sin embargo, al final de su estadía en Rosario recomendó "no dejarse llevar" sólo por los buenos comentarios en internet.

La experiencia de Yana

"Dejé sobre la mese de la habitación dos bolsas transparentes, una con medicamentos y otras con mis joyas incluyendo algunas de oro y de valor. Cuando regresé la bolsa con las joyas había desaparecido y la de los medicamentos seguía en el mismo lugar", contó la joven.

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Si bien avisó a la recepción inmediatamente, no obtuvo ninguna respuesta. "Durante varios días sólo me fueron pasando de una persona a otra. Primero al gerente, después al dueño", contó.

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Finalmente, le comunicaron que había una cámara que registró que la bolsa con sus cosas fue robadas. "Había una cámara ubicada en el pasillo, justo enfrente de la habitación. Al abrir la puerta, especialmente durante el momento de la limpieza, se podía ver adentro. En la grabación se vio a la empleada de limpieza tomar la bolsa y salir de la habitación con ella", afirmó.

La influencer aseguró que el dueño del hotel le dijo que "la empleada simplemente se había confundido" y, accidentalmente, tiró su bolsa con las joyas a la basura. "Incluso intentó convencerme de que era muy buena persona porque rescataba pajaritos. ¿Qué tenía que ver?", expresó.

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Lejos de recuperar sus cosas, la joven remarcó que el hotel no asumió ninguna responsabilidad y que la culparon por haber dejado objetos de valor a la vista dentro de la habitación. "Me dijeron que no iban a compensarme por absolutamente nada. Ninguna de las seis personas del hotel se disculpó", agregó.

Para coronar la experiencia, relató que el día del check out pidió guardar las valijas un par de horas en la recepción para poder recorrer un rato más la ciudad. "El recepcionista me respondió que él ya se iba y nos hizo salir del hotel con todo nuestro equipaje", sentenció.

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A pesar del mal trago, Yana aseguró que su cariño por la ciudad sigue intacto. "Amo Rosario y tengo recuerdos hermosos de esa ciudad. No quería traer negatividad al canal pero era mi responsabilidad compartir mi experiencia", concluyó la joven.