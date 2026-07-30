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Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a hipotiroidismo y abortos espontáneos

El Instituto de Salud Socioambiental relevó durante diez años la situación en nueve localidades vinculadas a la actividad agrícola

30 de julio 2026 · 10:50hs
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Fumigaciones. El informe de la UNR abarcó a 9 localidades vinculadas a la actividad agrícola 

Foto: La Capital / Archivo

Fumigaciones. El informe de la UNR abarcó a 9 localidades vinculadas a la actividad agrícola 
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Un estudio del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) detectó un incremento en la cantidad de abortos espontáneos en mujeres de nueve localidades santafesinas atravesadas por la actividad agrícola y las fumigaciones con agroquímicos. Facundo Fernández, médico e investigador, pertenece al equipo que realizó el informe y este jueves, en declaraciones a LT8, señaló que también “se hallaron cifras muy altas en casos de hipotiroidismo.

El profesional brindó algunas precisiones sobre el estudio. “Los resultados son producto de un trabajo que duró diez años dentro de la Facultad de Medicina, era la práctica final con la que los estudiantes se recibían de médicos. Visitábamos los pueblos y como parte de la evaluación final construíamos el perfil de salud de pueblos de Santa Fe y también algunos de Buenos Aires y de Entre Ríos, ubicados principalmente en zona agroindustrial”.

Qué se detectó en localidades de Santa Fe

Fernández agregó que a lo largo del tiempo y con la construcción de esos informes “se pudo trabajar con algunas hipótesis o ideas que las mismas poblaciones nos compartían. Ellos veían en sus localidades el aumento de la incidencia de algunos problemas de salud crónicos o problemas que desencadenan la muerte. Lo que más aparecía en los relatos de esas personas era que había un aumento de la incidencia de cáncer, especialmente en personas jóvenes, pérdidas de embarazos y de enfermedades como hipotiroidismo".

>> Leer más: Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

“Desde 2019, esos campamentos ya no se realizan, pero lo que sí pudimos hacer en estos años fue analizar esas bases de datos que se construyeron en forma conjunta. Y empezamos con la provincia de Santa Fe, donde tienen sede la UNR y donde se realizaron la mayoría de los campamentos. En 2021, publicamos un trabajo en el que evidenciamos que la mortalidad de gente joven en nuestra provincia expuesta a plaguicidas se había duplicado. Era el doble que en el resto del país”, destacó Fernández.

Encuesta a mujeres

El integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR agregó que a partir de un trabajo que se realizó desde hace un par de años sobre el perfil de salud reproductiva, “se pudieron construir estos últimos datos sobre la población de mujeres. Durante cinco años, en los cuales se visitaron nueve localidades, fueron encuestadas más de 10 mil mujeres, de las cuales casi 6.500 habían cursado embarazos en edad fértil. A partir de esa información que aportaron sobre embarazos a término o que terminaron en pérdida, y en qué mes habían sufrido la pérdida, se pudo establecer el perfil reproductivo de estas mujeres”.

“Con relación a la medicación que tomaban, ya sea en el momento del embarazo como posteriormente, que era la levotiroxina, pudimos establecer el perfil de hipotiroidismo en esa localidad y vincular estos dos problemas de salud. Ese trabajo llevó años, para comparar con la poca información que había en el país y con la que había a nivel internacional, obtuvimos estos resultados que llaman mucho la atención. Establecimos que las propias comunidades habían identificado esos problemas de salud como relevantes. Ante eso hay que tomar medidas como reclaman esas comunidades”, expresó Fernández.

Sin información oficial

El investigador de la UNR agregó que “las propias comunidades se empiezan a dar cuenta que hay problemas de salud que son más frecuentes, se enferman los vecinos de la cuadra, y así llega reclamo al sector de la Salud que no siempre tiene la información necesaria para relevar ese tipo de problemática. En Argentina, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud, el aborto espontáneo durante las primeras 22 semanas de embrazo casi no existe. Hay números irrisorios porque no se recaba esa información que el propio sistema de salud no los recaba. Si no se cuenta con esa información, no se puede ir a trabajar sobre esa problemática”.

>> Leer más: La ciencia marcaría el pulso del veredicto del juicio por las fumigaciones en Pergamino

“Hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente, todos conocemos a alguien que la sufre, pero tampoco hay cifras oficiales a disposición en el Ministerio de Salud. Cuando una enfermedad cambia con el paso del tiempo y afecta a más personas de las que previamente afectaba, se tienen que tomar medidas rápidamente para identificar los motivos por los que ocurre eso. La falta de información en términos epidemiológicos hace que no se tomen las medidas correspondientes”, concluyó.

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